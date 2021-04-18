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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 10048 نقطة

صدى البلد

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعاً 60.78 نقطة ليقفل عند مستوى 10048.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 237 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات وفرة، والمواساة، والأبحاث والتسويق، والجوف، والخدمات الأرضية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات حلواني إخواني، واللجين، وبتروكيم، ودراية ريت، والإنماء طوكيو , فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.67% و 2.46%.


وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسيرا، و التصنيع، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الجوف، ودار الأركان، والراجحي، و وفرة ، و الإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 70.91 نقطة ليقفل عند مستوى 24007.65 نقطة، وبتداولات بلغت 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 76 ألف سهم تقاسمتها 448 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية الأسهم المتداولة الأبحاث والتسويق البورصة السعودية

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