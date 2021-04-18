عقب انقلابه..التنمية المحلية توجه بتوفير وسائل مواصلات لنقل ركاب قطار القليوبية إلى محافظاتهم

استعرضت اكسترا نيوز اخر تفاصيل توفير وسائل مواصلات لنقل المضارين من حادث انقلاب عدد من عربات قطار المنصورة - القاهرة وذلك بمنطقة سندنهور بمنطقة طوخ بالقليوبية.

وحسب اكسترا نيوز فأن،اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بتوفير وسائل نقل ومواصلات لـ نقل الركاب الذين كانوا يستقلون قطار القاهرة المنصورة إلى محافظاتهم.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها، أنه أثناء مرور قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحي المتجه من القاهرة إلي المنصورة وفي تمام الساعة ١٣:٥٤ سقطت ٤ عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور وجاري الوقوف على أسباب الحادث.

وتوجه الفريق كامل الوزير وزير النقل إلى موقع حادث، خروج القطار رقم ٩٤٩ المتجه من القاهرة إلى المنصورة عن قضبانه، وانقلابه، وذلك في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق، بعد ظهر اليوم، بالقرب من محطة سكة حديد طوخ.

تحرك القطار من القاهرة في الواحدة والثلث ظهرا، وأكدت مصادر لصدى البلد، أن القطار خرج عن القضبان بسبب تزايد سرعته مع وجود أعمال صيانة على القضبان.