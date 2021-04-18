تعليم السويس : تم حل مشكل التقنية للامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس ، أن الامتحانات التجريبية والتى تعقد لطلاب الثانوية العامة بمدارس المحافظة ، بشكل كامل فى الفترة من 18 إبريل حتى 22 أبريل ، تسير بصورة طبيعية وأنه يتم حل مشاكل التقنية التى تصادف بعض الطلبة فورا .

من جانبه قال الدكتور محمود الفولى ، وكيل وزارة التربية والتعليم فى السويس ، إن المدارس الثانوية استقبلت الامتحانات التجريبية والتى أعلنت عنها الوزارة بجاهزية ، لافتا إلى أنه تم اختبار جميع الأجهزة و المعدات والشبكات بالمدارس، للتأكد من مدى الاستعداد المدارس لتلك الامتحانات الالكترونية .

وأضاف الفولى ، أنه شدد على مديري المدارس بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان ، وضرورة التباعد الإجتماعي والتهوية الجيدة والمناسبة داخل اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات ، وتعقيم وتطهير اللجان الإمتحانية للحفاظ على الطلاب والمدرسين وجميع العاملين بالمدارس.

وفى نفس السياق، وجه ياسر عمارة ، وكيل مديرية التربية والتعليم فى السويس ، رسالة لأولياء الأمور بضرورة مشاركة جميع الطلاب لأداء الامتحانات الإلكترونية ، وأن الامتحان سيكون بالتابلت داخل اللجان وسيكون بمثابة محاكاة للمعدات والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التى يستخدمها الطلاب وانه لابد من المشاركة الفعالة حتى يتستطيع الوزارة تقييم التجربة بشكل كامل ودقيق .

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