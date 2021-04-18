ضبط 3150 وحدة أدوية بمركز علاج طبيعي مخالف في سمنود

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم، الأحد، ضبط 3150 وحدة أدوية مختلفة الأشكال بمركز علاج طبيعي مخالف في إحدى قرى مركز سمنود وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

كان ذلك بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية بتكثيف الحملات على العيادات ومراكز العلاج الطبيعي وبما جاء من معلومات عن وجود أدوية بأحد مراكز العلاج الطبيعي.

من جانبه وجه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة الصيدلة، برئاسة الدكتور خالد أصيل، بالتنسيق مع إدراة العلاج الحر برئاسة الدكتور حامد محمود، والدكتورة منى شبل مدير التفتيش الصيدلي، وبعضوية كل من الدكتور محمد السباعى ود.هيثم غرابة والدكتور منير منير مفتشى الصيدليات وبمرافقه الدكتور أحمد أبوعمه مفتش العلاج الحر بطنطا أول.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية أدوية بمركز علاج طبيعي مخالف في إحدى قرى مركز سمنود وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكيل صحة الغربية :حملات على مركز علاج طبيعي مخالف بسمنود

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