عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 3150 وحدة أدوية بمركز علاج طبيعي مخالف في سمنود

وكيل صحة الغربية
وكيل صحة الغربية :حملات على مركز علاج طبيعي مخالف بسمنود

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم، الأحد، ضبط 3150 وحدة أدوية مختلفة الأشكال بمركز علاج طبيعي مخالف في إحدى قرى مركز سمنود وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

كان ذلك بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وهيئة الرقابة الإدارية بتكثيف الحملات على العيادات ومراكز العلاج الطبيعي وبما جاء من معلومات عن وجود أدوية بأحد مراكز العلاج الطبيعي.

 

من جانبه وجه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة الصيدلة، برئاسة الدكتور خالد أصيل، بالتنسيق مع إدراة العلاج الحر برئاسة الدكتور حامد محمود، والدكتورة منى شبل مدير التفتيش الصيدلي، وبعضوية كل من الدكتور محمد السباعى ود.هيثم غرابة والدكتور منير منير مفتشى الصيدليات وبمرافقه الدكتور أحمد أبوعمه مفتش العلاج الحر بطنطا أول.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية أدوية بمركز علاج طبيعي مخالف في إحدى قرى مركز سمنود وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكيل صحة الغربية :حملات على مركز علاج طبيعي مخالف بسمنود

IMG-20210418-WA0026
IMG-20210418-WA0026
IMG-20210418-WA0024
IMG-20210418-WA0024
IMG-20210418-WA0025
IMG-20210418-WA0025
IMG-20210418-WA0023
IMG-20210418-WA0023
IMG-20210418-WA0022
IMG-20210418-WA0022
IMG-20210418-WA0020
IMG-20210418-WA0020
وكيل الصحة بالغربية حملات رقابية مركز علاج طبيعي سمنود

ترشيحاتنا

الناتو يعلن دعمه قرار التشيك بطرد 18 دبلوماسيا روسيا

الترجي يسحق شبيبة القيروان .. والنجم الساحلي يهزم الصفاقسي

شاهد.. أول صور لسيارة وزير الشباب والرياضة بعد انقلابها على الصحراوي

"حياة كريمة" يوفر جاموسة و ثلاجة لسيدة معيلة..فيديو

وزيرة الصناعة تستعرض ملامح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

أتالانتا يهزم يوفنتوس 1 - 0 في غياب كريستيانو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انقلاب قطار القاهرة / المنصورة في بنها

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

عمليات وجراحة.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة بعد انقلاب سيارته

السكة الحديد: نبحث أسباب حادث قطار القليوبية

صراحة مفاجأة.. الأمم المتحدة تحذر العالم من كارثة بسبب كورونا

خلي بالك.. وقف صرف معاشك فى هذه الحالات طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات القليوبية.. وزير التنمية المحلية يتابع تطورات حادث قطار طوخ

قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل انطلاقها بساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ