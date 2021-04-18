صيانة دورية لأعمدة الإنارة بشوارع القصير

وجه أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، بمتابعة الأعمال القائمة بالمدينة بصفة مستمرة، مؤكدا ضرورة تكثيف العمل الميداني والحفاظ على الوجه الحضارى للميادين والشوارع.

و قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية، اليوم الأحد، بالصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بمنطقة التلفزيون ١ والتلفزيون ٢، والتأكيد على صلاحية الخلايا المشغلة لها.

وكان رئيس مدينة القصير قد أشار إلى أنه جارى العمل بعملية الإنارة الجديدة، التي تتضمن توصيل التيار الكهربائي لثلاث مناطق بالتقسيمات الشمالية، وإحلال وتجديد أعمدة الإنارة بمناطق الجرف والعدوة.

ووجه رئيس مدينة القصير، بتكثيف أعمال الزراعة ورى النباتات والأشجار وتقليمها بالشوارع الرئيسية والحدائق العامة، وذلك لظهور المدينة بالمظهر الجمالى والحضارى.