قضية علي السوشيال ميديا.. سيدة تشعر بالغيرة من قط زوجها

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن سيدة بالغة من العمر 29 عاما تسئ معاملة القط الخاص بزوجها لأنها تشعر بالغيرة منه وتظن أنه سيحبه أكثر من مولودها القادم.

وقالت السيدة أنها كانت تشعر أن علاقته بالقط في البداية كانت عادية كعلاقة أي شخص بحيوان أليف يقوم بتربيته، إلا أنها اكتشفت أمرا غريبا عقب زواجهما فإنه يعامل القط وكأنه إبنه.

وأوضحت السيدة أنها كانت تشعر بالغيرة البسيطة في البداية، لأن زوجها كان يقضي إجازاته مع القط بحجة أنه لا يرغب في الخروج حتى لا يصاب بفيروس كورونا إلا أن الأمر زاد غرابة في الايام الماضية .

وأضافت السيدة أن زوجها لم يشعر بالسعادة والفرحة العارمة التي شعرت بها حينما علم بخبر حملها، إلا أنها شعرت بأن الأمر عاديا بالنسبة له ولا يملك مشاعر يعطيها لمولودهما القادم فإنه يتعامل مع القط و كأنه إبنه.

جدير بالذكر أن السيدة طرحت مشكلتها على وسائل التواصل الإجتماعي ولكن قابلها عدد كبير من التعليقات التي تشير إلى صغر حجم المشكلة وأنه فقط متعلق بحبه للقطط ولكل رجل غريزة فطرية كالأمومة تدفعه لتقديم الحب لأبنائه.