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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط طن ونصف مخلل داخل مصنع بدون ترخيص باجا في الدقهلية

ضبط طن ونصف مخلل
ضبط طن ونصف مخلل داخل مصنع بدون ترخيص باجا في الدقهلية

شنت  إدارة تموين اجا تحت إشراف يحيى محمد السيد مدير الادارة حملة برئاسة عبدالناصر ابوالفتوح ووائل الطنطاوي ومصطفى عوض وأمين لبيب مفتشوا الإدارة بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر .


جاء ذلك بناء على تعليمات  السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية بمواصلة الحملات التموينية ومدى صلاحية المعروض للمواطنين من المواد الغذائية قبل طرحها بالأسواق والتصدى بكل حزم للمخالفين.

 

وأسفرت عن ضبط ن.م.أ صاحب مصنع مخللات بقرية بقطارس لممارسة نشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على طن ونصف مخلل بدون بيانات و ٢٢٥كيلو مواد خام لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وإحالتها للتحليل المعملى.


كما تم ضبط ٦ محلات متنوعة الأنشطة لعدم الإعلان عن الأسعار ومحل جزارة لعدم وجود شهادة صحية وذلك بقريتى برج النور ومنشاة الأخوة وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى عرضها على النيابة العامة.

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مخلل مصنع اجا الدقهلية تموين

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