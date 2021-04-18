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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رايحة لـ حبيبك.. هند صبري تنعي زوجة خالد صالح بكلمات موثرة.. شاهد

صدى البلد

نعت الفنانة هند صبري والدة الفنان احمد خالد صلاح بعد وفاتها أمس اثر إصابتها بفيروس كورونا .

ونشرت هند صبري صوره تجمعها مع الدكتوره هالة زين والدته أحمد خالد صالح ، وعلقت قائله : " ان لله وانا اليه راجعون توفيت الي رحمه الله تعالى السيده هالة زين زوجه الفنان المرحوم خالد صالح ووالدته الفنان احمد خالد صالح وعلياء خالد صالح .

وتابعت " : شخصيه نادرة وشفافة كالماء العذب ، وتري طيبة الدينا وصبرها وعينها .. فرحتي باولادك قبل ماتروحي لحبيبيك .. في الجنه مع خالد ان شاء الله ، خالص عزائي ل احمد وهنادي وعلياء والاسره الكريمه ".

وشارك الفنان أحمد خالد صالح صورة له مع والدته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعد إصابتها بفيروس كورونا، يطلب من متابعيه الدعاء لها بالشفاء العاجل.

‏‪وكتب أحمد خالد صالح على الصورة، قائلا: "اللهم البسها ثوب الصحة و العافية و ارفع عنها و احرسها بعينك التي لا تنام اللهم اشفي امي شفاء لا يغادر سقما اللهم خذ بيدها و اشفيها و اشفي مرضانا اجمعين عاجلاً غير اجلاً يا ارحم الراحمين و صلي الله وسلم على سيدنا محمد و علي اله و اصحابه اجمعين. دعواتكم ربنا يطمنا علي كل غالي لينا و يعدي الفترة دي علي خير يا رب

وكتبت الفنانة هنادى مهنا، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة: "دعواتكم لأبى وأمى وحماتى ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقما أن الدعاء يغير الأقدار كثفوا الدعاء أرجوكم".

فيروس كورونا هنادي مهنا احمد خالد صالح خالد صالح الفنانة هند صبري

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