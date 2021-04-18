"حياة كريمة" يوفر جاموسة و ثلاجة لسيدة معيلة..فيديو

تناول برنامج “حياة كريمة”، المذاع على قناة " دي إم سي"، اليوم الأحد في سادس حلقاته، قصة السيدة “أم أحمد” التى طلقها زوجها تاركا لها ولد وبنتين دون التكفل برعايتهم.

وقالت السيدة “أم أحمد” لأسرة البرنامج، أنها تحلم بتعليم ابنها وبناتها، لافتة إلى أن منزلها دخل ضمن مباردة حياة كريمة لتطوير الريف.

وتابعت أم أحمد قائلة:" عشمنا فى الرئيس عبد الفتاح السيسي كبير".

وأوضحت أم أحمد، أنها تحلم بثلاجة وبوتجاز أيضا، لافتة إلى أن أهالى البلد يساعدونها.

وفاجأت أسرة برنامج حياة كريمة السيدة “أم أحمد” بتسليمها “جاموسة”، مع توفير أعلافها، لتستطيع أن تنفق من خلالها على الأسرة، كما وفرت أسرة البرنامج ايضا ثلاجة .

يركز البرنامج على مساعدة المواطنين الذين يحتاجون إلى بدء مشاريع خاصة تؤمن لهم الحياة الكريمة، وتجعلهم فاعلين ومنتجين في المجتمع، حيث يقدم البرنامج الدعم لهؤلاء من خلال توفير كل احتياجاتهم للنهوض بمستواهم المادي والمعيشي.

https://fb.watch/4Y0Ricumrb/