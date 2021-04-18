بعد مفاوضات فيينا .. تطور مرتقب بشأن الاتفاق النووي الإيراني

قالت قناة "العربية" السعودية إن لقاءات غير رسمية تجرى في فيينا بين أطراف الاتفاق النووي الإيراني.

وأضافت أن بعض الأطراف يتوقعون إعلانا بشأن النووي الإيراني في الأيام المقبلة.

إلى ذلك، أكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي أن محادثات فيينا النووية مع إيران والرباعي المتبقي في الاتفاق النووي كانت مثمرة.

أكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي أن محادثات فيينا النووية مع إيران والرباعي المتبقي في الاتفاق النووي كانت مثمرة.

أكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي أن محادثات فيينا النووية مع إيران والرباعي المتبقي في الاتفاق النووي كانت مثمرة.

أكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي أن محادثات فيينا النووية مع إيران والرباعي المتبقي في الاتفاق النووي كانت مثمرة.

وعقب اجتماعات السبت قال عراقجي إن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح. "بعد أيام من المحادثات المكثفة، يبدو أننا الآن على الطريق الصحيح. لكنه طريق صعب. قريب جدا للتنبؤ بالنتيجة. وتواصل مجموعات الخبراء عملها الجاد لتوضيح الأسئلة المهمة".

وفي وقت سابق يوم السبت قال عراقجي إن الخلافات الجدية لا تزال قائمة لكن بلاده تعمل على مسودة نص لإحياء الاتفاق يمكن أن يعمل كإطار للمناقشات اللاحقة.

وقال إنه بعد قرابة ثلاثة أيام من عمل اللجنة المشتركة ، شكلوا لجنة مرة أخرى لبحث تقدم المناقشات التي جرت حتى الآن.

وأشار إلى أنه يبدو أنه يتم تشكيل تفاهم جديد وهناك اتفاق على الهدف النهائي بين جميع الأطراف، مضيفًا أن المسار الذي يجب اتباعه هو طريق أصبح الآن معروفًا إلى حد ما.