معاون رئيس النواب اللبناني: عراقيل تشكيل حكومة داخلية بسبب الأطماع الشخصية

أكد النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني، أنه رغم الظروف الصعبة على الناس والعالم برمته فإن لبنان لا ينسى إحياء ذكرى مجزرة قانا، ولو بشكل رمزي؛ الأمر الذي يؤكد أن إرادة الحياة أقوى.

وأضاف “خليل”، وفقا لما نقلته “ليبانون ديبايت”، “المشهد الذي تابعناه في اليومين الماضيين يدل على أننا أمام انهيار شامل لأركان الدولة، وأنه حتى الناس فقدوا ثقتهم فيها” لافتا إلى عراقيل تشكيل الحكومة داخلية بسبب الأطماع الشخصية والحل يكمن في تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.

وأوضح المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني، أن أخطر ما نشهده اليوم هو صورة الدولة وانهيارها، منوهًا بأن مبادرة الرئيس بري تنطلق من مبدأ أن لا ثلث معطل في الحكومة.