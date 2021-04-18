عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معاون رئيس النواب اللبناني: عراقيل تشكيل حكومة داخلية بسبب الأطماع الشخصية

لبنان
لبنان

أكد النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني، أنه رغم الظروف الصعبة على الناس والعالم برمته فإن لبنان لا ينسى إحياء ذكرى مجزرة قانا، ولو بشكل رمزي؛ الأمر الذي يؤكد أن إرادة الحياة أقوى.

 

وأضاف “خليل”، وفقا لما نقلته “ليبانون ديبايت”، “المشهد الذي تابعناه في اليومين الماضيين يدل على أننا أمام انهيار شامل لأركان الدولة، وأنه حتى الناس فقدوا ثقتهم فيها” لافتا إلى عراقيل تشكيل الحكومة داخلية بسبب الأطماع الشخصية والحل يكمن في تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.

 

وأوضح المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب اللبناني، أن أخطر ما نشهده اليوم هو صورة الدولة وانهيارها، منوهًا بأن مبادرة الرئيس بري تنطلق من مبدأ أن لا ثلث معطل في الحكومة.

مجزرة قانا لبنان مجلس النواب اللبناني

موضوعات متعلقة

لبنان..ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة في تعاملات اليوم

تفاصيل صادمة.. هكذا يستعد حزب الله لـ انهيار لبنان

ترشيحاتنا

الناتو يعلن دعمه قرار التشيك بطرد 18 دبلوماسيا روسيا

الترجي يسحق شبيبة القيروان .. والنجم الساحلي يهزم الصفاقسي

شاهد.. أول صور لسيارة وزير الشباب والرياضة بعد انقلابها على الصحراوي

"حياة كريمة" يوفر جاموسة و ثلاجة لسيدة معيلة..فيديو

وزيرة الصناعة تستعرض ملامح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

أتالانتا يهزم يوفنتوس 1 - 0 في غياب كريستيانو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انقلاب قطار القاهرة / المنصورة في بنها

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

عمليات وجراحة.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة بعد انقلاب سيارته

السكة الحديد: نبحث أسباب حادث قطار القليوبية

صراحة مفاجأة.. الأمم المتحدة تحذر العالم من كارثة بسبب كورونا

خلي بالك.. وقف صرف معاشك فى هذه الحالات طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات القليوبية.. وزير التنمية المحلية يتابع تطورات حادث قطار طوخ

قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل انطلاقها بساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ