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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالزعايد.. مطلقة تستلم "جاموسة" وفرها برنامج حياة كريمة..فيديو

صدى البلد

فرحة عارمة وزغاريد شهدتها إحدى القرى بعد تدخل برنامج “حياة كريمة” وتوفير مصدر رزق لإحدى السيدات المعيلات.

وتناول برنامج “حياة كريمة”، المذاع على قناة " دي إم سي"، اليوم الأحد في سادس حلقاته، قصة السيدة  “أم أحمد” التى طلقها زوجها تاركا لها ولد وبنتين دون التكفل برعايتهم.    

وقالت السيدة “أم أحمد” لأسرة البرنامج، أنه تحلم بتعليم ابنها وبناتها، لافتة إلى أن منزلها دخل ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف.

وتابعت أم أحمد قائلة: "عشمنا فى الرئيس عبد الفتاح السيسي كبير".  

وأوضحت أم أحمد، أنها تحلم بثلاجة وبوتجاز أيضا، لافتة إلى أن أهالى البلد يساعدونها.

 وفاجأت أسرة برنامج حياة كريمة السيدة “أم أحمد” بتسليمها “جاموسة” مع توفير أعلافها لتستطيع أن تنفق من خلالها على الأسرة، كما وفرت أسرة البرنامج ايضا ثلاجة للسيدة أم أحمد.  

ويركز البرنامج على مساعدة المواطنين الذين يحتاجون إلى بدء مشاريع خاصة تؤمن لهم الحياة الكريمة، وتجعلهم فاعلين ومنتجين في المجتمع، حيث يقدم البرنامج الدعم لهؤلاء من خلال توفير كل احتياجاتهم للنهوض بمستواهم المادي والمعيشي.  

https://fb.watch/4Y1qUdyE2B/

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