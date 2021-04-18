شاهد.. أول صور لسيارة وزير الشباب والرياضة بعد انقلابها على الصحراوي

حصل "صدى البلد" على اول صور لسيارة وزير الشباب والرياضة بعد انقلابها على الطريق الصحراوي واصابة الدكتور اشرف صبحي وسائقه وضابط حراسته باصابات طفيفة .

وكشفت التحريات الاولية لامن الجيزة حول ملابسات حادث انقلاب سيارة وزير الشباب والرياضة على الطريق الصحراوي ان الحادث وقع نتيجة انفجار الاطار الامامي الايسر للسيارة.

وشرحت التحريات أن السيارة لاند كروزر رصاصي اللون تابعة لوزارة الشباب والرياضة وعند الكيلو ٤٨ على الطريق الصحراوي المتجه الي الاسكندرية انفجر الاطار الامامي الايسر لها ما ادى لانقلابها عدة مرات واصيب الوزير والسائق وضابط حراسة وتم نقلهم جميعا لمستشفى دار الفؤاد.

وأشارت التحريات الاولية بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث انه اثناء سير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الطريق الصحراوي بدائرة مركز منشاة القناطر مستقلا سيارته لاند كروزر برفقته سائقه اشرف محمد ابو زيدي ٥٢ سنة انقلبت بهما السيارة.

وأضافت التحريات برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر ان سيارة الحراسة المرافقة للوزير قامت بنقله الي المستشفى وتبين اصابته بكدمات وجروح طفيفة.

وتبين ان سائقه أصيب بإشتباه كسر بالكتف الأيسر وجرح قطعة بالرأس ٥سم وتم ايداعه مستشفى دار الفؤاد لتلقي العلاج كما يخضع ضابط الحراسة للعلاج.

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