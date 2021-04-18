عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. أول صور لسيارة وزير الشباب والرياضة بعد انقلابها على الصحراوي

صدى البلد

حصل "صدى البلد" على اول صور لسيارة وزير الشباب والرياضة بعد انقلابها على الطريق الصحراوي واصابة الدكتور اشرف صبحي وسائقه وضابط حراسته باصابات طفيفة .

وكشفت التحريات الاولية لامن الجيزة حول ملابسات حادث انقلاب سيارة وزير الشباب والرياضة على الطريق الصحراوي ان الحادث وقع نتيجة انفجار الاطار الامامي الايسر للسيارة.

وشرحت التحريات أن السيارة لاند كروزر رصاصي اللون تابعة لوزارة الشباب والرياضة وعند الكيلو ٤٨ على الطريق الصحراوي المتجه الي الاسكندرية انفجر الاطار الامامي الايسر لها ما ادى لانقلابها عدة مرات واصيب  الوزير والسائق وضابط حراسة وتم نقلهم جميعا لمستشفى دار الفؤاد.

وأشارت التحريات الاولية بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث انه اثناء سير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الطريق الصحراوي بدائرة مركز منشاة القناطر مستقلا سيارته لاند كروزر برفقته سائقه اشرف محمد ابو زيدي ٥٢ سنة انقلبت بهما السيارة.

وأضافت التحريات برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر ان سيارة الحراسة المرافقة للوزير قامت بنقله الي المستشفى وتبين اصابته بكدمات وجروح طفيفة.

وتبين ان سائقه أصيب بإشتباه كسر بالكتف الأيسر وجرح قطعة بالرأس ٥سم وتم ايداعه مستشفى دار الفؤاد لتلقي العلاج كما يخضع ضابط الحراسة للعلاج. 

f91273cd-3730-4048-9b14-6e1e7386f1ee
f91273cd-3730-4048-9b14-6e1e7386f1ee
4143eaaa-f3ed-4f92-9ea8-a454e911cbbc
4143eaaa-f3ed-4f92-9ea8-a454e911cbbc
a4fff082-9fe0-4531-84d8-14c3e912842d
a4fff082-9fe0-4531-84d8-14c3e912842d
وزير الرياضة وزير الرياضة يتعرض لحادث حادث وزير الرياضة انقلاب سيارة وزير الرياضة سيارة وزير الرياضة

ترشيحاتنا

الناتو يعلن دعمه قرار التشيك بطرد 18 دبلوماسيا روسيا

الترجي يسحق شبيبة القيروان .. والنجم الساحلي يهزم الصفاقسي

شاهد.. أول صور لسيارة وزير الشباب والرياضة بعد انقلابها على الصحراوي

"حياة كريمة" يوفر جاموسة و ثلاجة لسيدة معيلة..فيديو

وزيرة الصناعة تستعرض ملامح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

أتالانتا يهزم يوفنتوس 1 - 0 في غياب كريستيانو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انقلاب قطار القاهرة / المنصورة في بنها

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

عمليات وجراحة.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة بعد انقلاب سيارته

السكة الحديد: نبحث أسباب حادث قطار القليوبية

صراحة مفاجأة.. الأمم المتحدة تحذر العالم من كارثة بسبب كورونا

خلي بالك.. وقف صرف معاشك فى هذه الحالات طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

رفع حالة الطوارئ بمستشفيات القليوبية.. وزير التنمية المحلية يتابع تطورات حادث قطار طوخ

قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل انطلاقها بساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ