رانيا فريد شوقى :الشوربة والكنافة لاغنى عنهما فى رمضان

أكدت الفنانة رانيا فريد شوقى ان التجمع الأسرى والروحانيات من اساسيات خلال شهر رمضان الكريم .

واضافت رانيا فريد شوقى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ،انها تقوم بالطهي يومياً بنفسها ، مؤكدة ان الحلويات خلال شهر رمضان تحتل المركز الأول ، بالإضافة الى ان طبق الشوربة الذى لا يتم الأستغناء عنه خلال شهر رمضان .

وتتابع رانيا فريد شوقى قائلة : “ دائماً ما احاول الحفاظ على وزنى فى هذا الشهر ، فاحرص على عدم زيادة وزنى خلال تلك الأيام ” .

وعن الاعمال التى تحرص على مشاهدتها خلال شهر رمضان تقول رانيا فريد شوقى : هناك عدد من الأعمال التى اتخذت قرار بمشاهدها أبرزها مسلسل الاختيار 2 ، ومسلسل ضد الكسر ، ومسلسل هجمة مرتدة ، ومسللس لعبة نيوتن .

مباراة القمة :

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقى عن أمنيتها فى مباراة الاهلى والزمالك والتى من المقرر أن تنطلق خلال ساعات وذلك فى بطولة الدورى العام.

وقالت رانيا فريد شوقى فى تصريح خاص: اتمنى أن يفوز النادى الاهلى على نادى الزمالك اليوم وهى مباراة صعبة ويصعب فيها التوقعات ولكن الاهلى قادر على ان يفوز بالمباراة.

مسلسل ولاد ناس:

الجدير بالذكر ان رانيا فريد شوقى تخوض الماراثون الرمضانى من خلال مسلسل "ولاد ناس" إنتاج سكوير ميديا منى قطب وإبراهيم حمودة، ويعرض على قناة صدى البلد.

الجدير بالذكر أن مسلسل "ولاد ناس" بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي، وتأليف وإخراج هاني كمال.