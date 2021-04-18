وزير التنمية المحلية يوجه بتوفير وسائل مواصلات لنقل ركاب قطار طوخ إلى محافظاتهم

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تواصل هاتفيا مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لمتابعة حادث انقلاب قطار المنصورة - القاهرة.

وتابع قاسم خلال مداخلة هاتفية مع “أكسترا نيوز”، أن وزير التنمية المحلية وجه برفع حالة الطوارئ بكل مستشفيات المحافظة وتجهيز الأطقم الطبية اللازمة والتنسيق المستمر مع المحافظات المجاورة لسرعة تقديم الدعم اللازم لمواجهة آثار الحادث وتسخير الإمكانيات اللازمة والمتاحة.

وتابع المتحدث باسم التنمية المحلية، أن الوزير وجه بتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين الذين كانوا يستقلون القطار إلى محافظاتهم لمنع حدوث أي تكدسات بمنطقة الحادث وسهولة نقل المصابين للمستشفيات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم.

وأشار خالد مجاهد، إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة فى متابعة الحادث مع الغرفة المركزية بمجلس الوزراء لسرعة التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لإرسال المعدات والأوناش اللازمة للمساعدة في سرعة رفع آثار الحادث من على شريط السكة الحديد.