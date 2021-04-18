عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل تشريعية «الشيوخ» ينقذ انتخابات «المهندسين» من البطلان بهذا المقترح

النائب باهر أمين
النائب باهر أمين وكيل اللجنة الدستورية بالشيوخ

حظي مقترح النائب باهر أمين وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، حول المادة 11 في قانون نقابة المهندسين، والمنظمة لإجراءات الانتخابات لجميع المستويات النقابية، على موافقة المجلس والجلسة العامة اليوم.

 

ونص المقترح الذي تقدم به النائب باهر أمين أمين الشئون البرلمانية والتشريعية، ووافق عليه المجلس على حذف ما تضمنه تعديل المادة من إجازة تطبيق التصويت الإلكترونى.

 

وأكد النائب باهر أمين أن إضافة هذه الفقرة يثير شبهة عدم الدستورية، وقد تكون بابا للطعن علي انتخابات النقابة مستقبلا، ولم يمانع مقرر مشروع القانون عصام هلال، من الحذف، فيما رفض المجلس مقترح النائب محمد الشيخ، بأن يكون هناك غرامة للتخلف عن الجمعية العمومية وكذا الانتخابات.

 

وتقضي المادة 11 وفقا لما وافق مجلس الشيوخ بأن تجري الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب المباشر بالاقتراع السري بالمقر الرئيسي للنقابة أو في مقار النقابات الفرعية أو غيرها من أماكن التجمعات الكبيرة للأعضاء، على أن تكون لكل منها لجنة فرعية للانتخاب وصناديق انتخاب مستقلة، وذلك كله طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

النائب باهر أمين وكيل اللجنة الدستورية مجلس الشيوخ نقابة المهندسين التصويت الالكترونى

موضوعات متعلقة

مجلس الشيوخ يوافق على المادة 45 بمشروع نقابة المهندسين

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد الموافقة على عدد من مواد قانون نقابة المهندسين

ترشيحاتنا

مش هكمل لعب.. إصابة دينا الشربيني فى برنامج رامز عقله طار.. فيديو

متحدث الصحة: إصابات حادث قطار طوخ بين خفيفة ومتوسطة ..فيديو

دينا الشربيني ضحية برنامج "رامز عقله طار"

شاهد.. وزير النقل يتفقد موقع حادث قطار القاهرة- المنصورة

وزير التنمية المحلية يوجه بتوفير وسائل مواصلات لنقل ركاب قطار طوخ إلى محافظاتهم

أغلبهم كسور وجروح قطعية وسحجات.. الصحة: مصابو قطار طوخ يتلقون الرعاية اللازمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

عاجل.. انقلاب قطار القاهرة / المنصورة في بنها

الرئيس السيسي يوجه باستيراد تطعيمات "كورونا" وإقامة شراكات أجنبية للتعاون في إنتاج اللقاح

عمليات وجراحة.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة بعد انقلاب سيارته

خلي بالك.. وقف صرف معاشك فى هذه الحالات طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل انطلاقها بساعات

صراحة مفاجأة.. الأمم المتحدة تحذر العالم من كارثة بسبب كورونا

السكة الحديد: نبحث أسباب حادث قطار القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ