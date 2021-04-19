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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بلا أسقف ومواقيت الصلاة بالنجوم ... مساجد الخلا وسيلة أبناء الجنوب لأداء الصلاة فى وقتها

مساجد الخلا وسيلة
مساجد الخلا وسيلة الصلاة فى وقتها وسط الصحراء

لن تراها فى أى مكان إلا إذا قادتك الصدفة لرحلة وسط الصحراء حيث يوجد فى قلب صحراء حلايب وشلاتين مساجد الاودية الجبلية  دون أسقف  ،وهى عبارة عن مكان ذو مساحة واسعة تحيطه الاحجار لتحديده من كل مكان، ويطلق عليها أهل المدينة "مساجد الخلا".

يصلي فى مساجد الخلا الرعاة والمارة وأهل الصحراء خمس صلوات يومية غير الجمعة لأن أهل البادية يحرصون على صلاة الجمعة في مساجد المدينة ويقيم الصلاة بتلك الامأكن الرعاة وعابرو السبيل ويظل المكان للتعبد حتى وان غادر أهل البادية وسكان الوادى المكان لاى سبب من الاسباب .

يقول الباحث البيئى على دورا من ابناء حلايب وشلاتين أنه بعد دخول وحدات التوطين التى ينشأها جهاز التعمير تم بناء مساجد كبيرة فى أماكن وجود تلك المصليات او مساجد الخلا وكانت محددة القبلة التى تم تحديدها من خلال النجوم والشمس مشيرا الى ان مستخدمو هذه المصليات يحافظون على تجديد حدودها كل فترة لتعرضها لعوامل التعرية، ودائما ما تكون هذه المصليات بالقرب من الأبار لتسهيل الوضوء.

الحسن عثمان موظف بمحكمة الشلاتين من ابناء الجنوب يقول يجمع ابناء الجنوب بالوديان الصحراوية  مجموعة حجارة ويقومون بتوزيعها على شكل مستطيل مع وضع حجر في المقدمة لتحديد مكان القبلة، تكون مسجد لكل من أدركته الصلاة في هذه الصحراء.

واضاف عثمان كثيرا ما يلجأ المصلون للتيمم في حال كانت المياه بعيدة عن موقع تواجده، ثم يؤدون صلاتهم في هذا المسجد الصغير، مستعينين بخبرتهم في معرفة مواقيت الصلاة من خلال خبرتهم في علم الفلك فالفجر: يعرفونه من خلال نجمة تظهر بشكلٍ منفرد في اتجاه الشرق والظهر من خلال قياس ظل الرجل ودرجة الميل التي يبدو عليها الظل والعصر: من ميل الشمس في السماء إلى جهة الغرب بدرجة معينة والمغرب: من خلال نجمة أخرى تظهر في وسط السماء والعشاء: من خلال عتمة الليل وسلسلة النجوم المتعاقبة جهة الشرق

حلايب وشلاتين الجنوب اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر اليوم الغردقة افتتاح مساجد

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