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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يُشدد على تكثيف الحملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية

لجان تطبيق الاجراءات
لجان تطبيق الاجراءات الاحترازية بشوارع سوهاج

شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، على استمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المقاهي والمحلات ووسائل المواصلات والأماكن العامة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم ضد المخالفين وتكثيف أعمال الرش والتعقيم للشوارع والميادين والأماكن العامة والمؤسسات الحكومية وأماكن تردد المواطنين.

 

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، استمرت حملات المتابعة، حيث قامت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، بالتعاون مع مراكز وأقسام الشرطة، وشرطة المرافق بتنفيذ حملات منذ صباح اليوم، استهدفت المحلات، ومواقف السيارات بالمدن، والقرى، ووسائل المواصلات على الطرقات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ٨٠ غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، و٣٠ محضر مخالفات متنوعة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

وقامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بحملة مكبرة استهدفت مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بنطاق الحي، و أسفرت عن تحرير ١٠ غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة، كما قامت الوحدة المحلية لحي غرب بحملات للرش والتعقيم بمختلف مناطق الحي.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بحملات متابعة استهدفت مواقف المراغة وطهطا وطما بسوهاج للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفي مركز ومدينة جهينة قامت الوحدة المحلية بحملة مكبرة للمرور ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمواقف السيارات بالمدينة والقرى التابعة، حيث تم تحرير ٢٥ غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، و٩ محاضر مخالفات متنوعة، كما قامت الوحدة المحلية لتكثيف أعمال الرش والتعقيم بمختلف الشوارع والميادين.

وفي مركز ومدينة طهطا، قامت الوحدة المحلية بحملات استهدفت المحلات، والمخابز، ومواقف السيارات، وأسفرت عن تحرير ١٨ مخالفة فورية لعدم ارتداء الكمامة، و ٢١ محضر للمخالفات متنوعة.

وقامت الوحدة المحلية بحي الكوثر بحملات استهدفت سيارات الأجرة والمواقف، حيث تم تحرير ٢١ مخالفة فورية لعدم ارتداء الكمامة.

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كما كثفت الوحدات المحلية بدار السلام والمراغة واخميم من حملات المتابعة لمواقف السيارات، وتوزيع الكمامات بالمجان على المواطنين، والزامهم بالتباعد واتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم، وتكثيف أعمال الرش والتعقيم.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما حملة مكبرة للرش والتعقيم بالمدينة والقرى التابعة، كما تابعت مواقف السيارات ومدى التزام المواطنين، حيث تم تحرير ٦ غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامة.

وأكد محافظ سوهاج على تكثيف الحملات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مناشدًا المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة، حفاظا على سلامتهم.

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