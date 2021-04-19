جامعة حلوان : نهدف للتميز بالبحث العلمي وفقا لتطورات العصر .. ونعمل على تشجيع الباحثين نحو الابتكار وإيجاد حلول لمشكلات المجتمع

دليل العروض التقديمية الفعالة بالمؤتمرات العلمية .. ورشة عمل بجامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان : نهدف للتميز بالبحث العلمى وفقا لتطورات العصر

نائب رئيس جامعة حلوان : نعمل على تشجيع الباحثين نحو الابتكار



تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد من ورش العمل الافتراضية بنظام الأون لاين عبر تطبيق زووم، بهدف دعم منظومة البحث العلمى، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى لجامعة حلوان.



وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص، مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمي لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان .



وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بأن الجامعة تهتم دائما بتنظيم ورش العمل التي تساهم في رفع الوعي بالبحث العلمى وأهميته بما يخدم الخطة البحثية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات وركائز التميز في البحث العلمى وفقا لتطورات العصر.



و نوه الى ان الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، وأوضح أن ذلك يتم من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة.



أشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا و البحوث إلى أن جامعة حلوان تحرص دائما على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية، ووصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي.



و أفاد الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان بأن البحث العلمى يُعد ركيزة أساسية نظرا لدوره الفاعل فى توفير حلول للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

وأوضح القصاص أن ورش العمل البحثية التى يقدمها المركز تساهم فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته بما يساهم فى رفع تصنيفات الجامعة محليا وعالميا.

وعقدت وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى، ورشة عمل عبر برنامج زووم عن دليل العروض التقديمية الفعالة بالمؤتمرات العلمية.



حاضر في ورشة العمل الدكتورة فاطمة إسماعيل مدرس اللغويات بقسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب بجامعة حلوان، وتناولت خلال ورشة العمل شرح نبذة عن أنواع الجلسات والعروض التقديمية بالمؤتمرات، وتعريف جلسات النقاش العلمي بالمؤتمر ونظام إدارة الجلسات وكيفية التقديم بمقترح لموضوع بحثي يتم مناقشته في المؤتمر من عدة وجهات نظر يعرضها باحثون مختلفون.

ناقشت ورشة العمل تعريف جلسات المائدة المستديرة، ونظام إدارة الجلسات وكيفية التقدم بمقترح لطرح موضوعات بحثية للمائدة المستديرة وفائدة الإنضمام أو المشاركة في هذا النوع من للجلسات بالنسبة للباحثين، وكذلك تعريف الملصق البحثي وأهميته وكيفية إعداد ملصق بحثي فعال وشرح مفصل لكل عناصر الملصق البحثي وطريقة الكتابة العلمية وتصميم الملصق من حيث الشكل والوان التصميم والأدوات البصرية المستخدمة وتناسق هذه العناصر بشكل جذاب، وتحديد خطوط كتابة النص وكيفية اختيار عنوان الملصق، كما تم عرض أمثلة الملصقات في مختلف المجالات البحثية واعطاء امثلة للملصق الجيد والملصق السيء.

أدار ورشة العمل الدكتورة هايدي سمير رئيس قسم الميكروبيولوجي بكلية الطب، وقد شهدت ورشة العمل حضور ٢٨٠من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من مختلف كليات الجامعة والعديد من الجامعات المصرية، وفى ختام ورشة العمل تم فتح باب المناقشات والرد على جميع تساؤلات المشاركين.