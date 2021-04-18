عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إصابات بسيطة ومتوسطة.. الصحة: توافر كافة الخدمات الطبية لمصابى حادث قطار طوخ

قطار طوخ
قطار طوخ

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بوضع جميع الحالات البسيطة من مصابي حادث "قطار طوخ" تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، قبل مغادرتهم المستشفيات للتأكد  من تحسن حالتهم الصحية.


جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، الحالة الصحية لمصابي حادث "قطار طوخ" بمستشفى بنها التعليمي التابعة لوزارة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت الحالة الصحية للمصابين بقسم الطواريء والاستقبال بالمستشفى للاطمئنان عليهم، والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية المقدمة لهم.


وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة راجعت الفحوصات الطبية من تحاليل وأشعة والتي تم إجراؤها للمصابين فور دخولهم المستشفى، مشيرة إلى أن معظم الإصابات التي استقبلها المستشفى بسيطة ومتوسطة حيث تراوحت بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.


وتابع "مجاهد" أن الوزيرة حرصت على التحدث مع المصابين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية داعية لهم بالشفاء العاجل، كما حرصت على التحدث مع ذوي المصابين لطمأنتهم على حالة المصابين، مؤكدة لهم توافر كافة الخدمات الطبية اللازمة وسبل الرعاية الصحية لجميع المصابين، موجهة في هذا الصدد بإرسال فرق طبية متخصصة لتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم بالمستشفيات.


وأكد "مجاهد" أن الوزيرة راجعت مخزون الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية والجراحية بالمستشفى للتأكد من توافر مخزون كاف منها، مشيرًا إلى  توافر أكثر من 200  كيس دم، و 2585 كيس بلازما بمستشفيات محافظة القليوبية، بالإضافة إلى توافر 21 ألفًا و817 كيس دم، و99 ألف و704 أكياس بلازما بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 3646 كيس دم كمخزون استراتيجي بمراكز خدمات نقل الدم القومية.


وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشارت إلى جاهزية جميع المستشفيات بمحافظتي القليوبية والقاهرة  لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم  بمختلف التخصصات الطبية.


يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت فور وقوع الحادث إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطار طوخ وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

وزيرة الصحة والسكان هالة زايد حادث قطار طوخ

ترشيحاتنا

مش هكمل لعب.. إصابة دينا الشربيني فى برنامج رامز عقله طار.. فيديو

متحدث الصحة: إصابات حادث قطار طوخ بين خفيفة ومتوسطة ..فيديو

دينا الشربيني ضحية برنامج "رامز عقله طار"

شاهد.. وزير النقل يتفقد موقع حادث قطار القاهرة- المنصورة

وزير التنمية المحلية يوجه بتوفير وسائل مواصلات لنقل ركاب قطار طوخ إلى محافظاتهم

أغلبهم كسور وجروح قطعية وسحجات.. الصحة: مصابو قطار طوخ يتلقون الرعاية اللازمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

عاجل.. انقلاب قطار القاهرة / المنصورة في بنها

الرئيس السيسي يوجه باستيراد تطعيمات "كورونا" وإقامة شراكات أجنبية للتعاون في إنتاج اللقاح

عمليات وجراحة.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة بعد انقلاب سيارته

خلي بالك.. وقف صرف معاشك فى هذه الحالات طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

قرار حاسم من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل انطلاقها بساعات

صراحة مفاجأة.. الأمم المتحدة تحذر العالم من كارثة بسبب كورونا

السكة الحديد: نبحث أسباب حادث قطار القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

د. سعاد شريف تكتب: البدائل الأمنة لعلبة الصفيح القاتلة (السمنة المهدرجة)

رمضان البيه يكتب: شهر الرحمة والبركات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ