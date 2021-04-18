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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ممثلة محترفة ومتميزة ووجودها على الشاشة دائما جذاب " فيديو|

بهذه الكلمات..عمرو أديب يشيد باداء غادة عبد الرازق في لحم غزال

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

أشاد الإعلامي عمرو أديب بمسلسل "لحم غزال" المعروض حاليا ضمن دراما رمضان 2021، كما أشاد بأداء الفنانة غادة عبد الرازق في المسلسل.

 

وقال عمرو في برنامجه "الحكاية": “لدينا ممثلات قادرات على تحمل بطولة مسلسل، لدينا نجوم قادرون على جعل المشاهد يتابعهم لأنه يحبهم، وأن يتابع الحكاية من خلال الممثل”.

 

وأضاف: “من الممثلات القادرات على هذا الأمر غادة عبد الرازق، لديها القدرة على القيام ببطولة مسلسلات كبيرة قائمة على أحداث ساخنة فيها تطورات للشخصية لا تنتهي، فأحداث المسلسل نرى غادة فيها بأكثر من موقف.. طيبة وشريرة وتقتل وتحرق.. مواقف كثيرة”.

 

وأوضح أن المسلسل قائم على قدرة غادة عبد الرازق على إقناع المشاهد أنها ممثلة محترفة ومتميزة ووجودها على الشاشة دائما جذاب وهو أمر ليس سهلا.

 

ووصف مسلسل "لحم غزال" بكلمة "حراق" وأحداثه شبه ميلودرامية، مضيفا أنه يجعل المشاهد ينظر إلى طبقة محددة وعذاب فئة النساء فيها.

 

الحلقة السادسة من لحم غزال

وشهدت الحلقة السادسة إخبار "غزال" غادة عبد الرازق لـ“علي مأمون” أن "سيد جلالة" هو من قتل والده "المعلم مأمون" وقام بضربها وتهديدها.

 

وقام "سعيد" بكسر قدم "شوقى" أثناء مراقبته لزوجته "شوق"، بينما قام “صبحى” بحرق مزارع “علي مأمون”.

 

وقام “علي مأمون" بإبلاغ الشرطة بالحريق، ووافقت "غزال" على تجارة المخدرات مع "سيد جلالة".

 

واستدرجت غزال الديلر الذي كان ابنها يأخذ منه المخدرات التي يتناولها ويلعب دوره الفنان حمدي المرغني، ولكنها تقرر التخلص منه، بأن تشعل فيه النيران.

 

وتطورات كبيرة شهدتها أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل لحم غزال، للفنانة غادة عبدالرازق، التي تنتحل شخصية فتاة من منطقة شعبية باسم «غزال»، التي تركت منزلها برفقة والدها الفنان أشرف عبدالغفور، وتخلت عن اسم «عالية»، لمحاولة التوصل إلى ابنها الذي أدمن المخدرات وتتورط في جريمة قتل.

 

كانت الحلقة  شهدت اقتحام سيد «خالد كمال»، لمنزلها واعترافه بقتل «مأمون»، أحمد خليل، لتعترف هي الأخرى بقتل «أبو نعسة»، حمدي الميرغني، ليقوم بطعنها وتسقط أرضًا.

 

وبعد وفاة «مأمون»، تولى «علي»، شريف سلامة، إدارة أملاك والده ومن بينها السوق وتجارة اللحوم، ووزع المهام على رجاله بعد الوفاة بيوم.

 

و"لحم غزال" من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، يشارك في بطولته غادة عبدالرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، عارفة عبدالرسول، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود ووليد فواز.

غادة عبد الرازق وفاء عامر مسلسل لحم غزال لحم غزال الإعلامي عمرو أديب

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