البابا تواضروس يستقبل رئيس جامعة الزقازيق

لتنسيق احتفالية العائلة المقدسة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم، الأحد، الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق والأستاذ الدكتور كمال شاروبيم الأمين العام للمجالس المتخصصة برئاسة الجمهورية والدكتور محمود عمر سليم عميد معهد الحضارة بجامعة الزقازيق.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن الزيارة تأتى بهدف الترتيب لإقامة احتفالية بمناسبة عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر ووصولها منطقة تل بسطة إحدى محطات مسار رحلة العائلة.

احتفالية للعائلة المقدسة على مدى 3 أيام

ومن المنتظر أن تقام الاحتفالية على مدى ثلاثة أيام خلال العام الجاري في الفترة من ٣١ مايو إلى ٢ يونيو، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين جامعة الزقازيق ومعهد الدراسات القبطية.

حضر اللقاء الدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية والدكتور عادل فخري وكيل المعهد والدكتور إيهاب عاطف رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق.

ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم ابنها البار نبيل حبشي سلامة والذى اختطف على يد عناصر تكفيرية بشمال سيناء واستشهد على ايديهم بعدها.

وجاء في نص البيان، تنعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، ابنها البار نبيل حبشي سلامة الذي اختطفته عناصر تكفيرية بشمال سيناء منذ خمسة أشهر واستشهد بأيديهم بعدها، وهو ما ظهر من خلال مقطع فيديو نشرته المنصات التابعة لهذه العناصر، اليوم، وإذ تنعي الكنيسة الابن والخادم الأمين، تفرح بنصيبه السماوي الذي صار له في المسيح، بواسطة تمسكه بإيمانه حتى الدم.

وتؤكد الكنيسة على وقوفها متضامنةً مع كل مجهودات الدولة المصرية في دحض أعمال الإرهاب البغيضة، التي ستزيدنا عزمًا واصرارًا على الحفاظ على وحدتنا الوطنية الغالية، وفي ذلك نحيي أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية، كما نقدم تعازينا إلى أسرة الشهيد، وكنيسته، مصلين من أجل سلام بلادنا وازدهارها.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بالأحد السادس من الصوم الكبير والذى يطلق عليه اسم "أحد الاستنارة او التناصير"، حيث أقيمت صلوات القداسات بجميع الكنائس والأديرة في مصرر وبلاد المهجر، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.