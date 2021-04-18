السفيرة الأمريكية بالكويت: تجديد تأشيرة الولايات المتحدة للمواطنين والمقيمين دون مقابلة

أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الكويت، إلينا رومانوسكي، أنه يمكن الآن للمواطنين الكويتيين والمقيمين التقدم لتجديد تأشيرة الولايات المتحدة دون مقابلة إذا كانت التأشيرة صالحة أو منتهية الصلاحية في آخر 48 شهرًا.

وقالت رومانوسكي في تغريدة على حساب السفارة في تويتر، نقلته صحيفة القبس، إن على الراغبين التقدم لتجديد تأشيراتهم وفق الإجراءات.

وكانت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في الكويت، اليوم الأحد، سجلت زلزالين قوتهما 2.8 و 2.7 اليوم الأحد.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية، جاء ذلك تزامنا مع زلزال بقوة 5.9 على مقياس ريختر وقع على بعد 90 كيلومترا شمال غرب بوشهر الإيرانية و 250 كيلومترا من الكويت.

وكان سكان بعض المناطق في الكويت شعروا قبل قليل بهزة أرضية نتيجة زلزالا بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب إيران.