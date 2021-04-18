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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. وزير النقل يتفقد موقع حادث قطار القاهرة- المنصورة

كامل الوزير
كامل الوزير

تفقد مساء اليوم الأحد،  الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والدكتور نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعى، موقع حادث قطار القاهرة- المنصورة.

وقال مراسل أكسترا نيوز، إن أهالى القرى المجاورة يقدمون العون والمساعدة والأفطار للمتواجدين فى موقع الحادث.

وكلّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة صرف التعويضات للمتضررين من حادث قطار طوخ، وتقديم أوجه الدعم للمصابين وأسر الضحايا.

كما كلف الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تضم في عضويتها: هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية، وكليات الهندسة؛ للوقوف على أسباب حادث خروج 4 عربات من القطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، اليوم، على أن يتم موافاة رئيس الجمهورية بتقرير مفصل في هذا الشأن.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأنه تم تكليف وزيرى التعليم العالي والصحة، بتفقد المستشفيات التى تم نقل مصابى الحادث إليها، مؤكدا تقديم كامل الخدمات الصحية اللازمة للمصابين.

حادث وزير النقل مستشفيات الدكتور مصطفى مدبولى

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