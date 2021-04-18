معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

شاهد ملايين المصريين أمس الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 والتى تناولت ذكرى لن ينساها المصريون ولن يستطيعوا محوها من ذاكرتهم أثناء حقبة جماعة الإخوان الإرهابية التى حكمت مصر بالدم وهى فض اعتصامى رابعة العدوية و النهضة يوم 13 مارس عام 2013 والذى جسد جرائم الإخوان الإرهابية فى كل محافظات مصر بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

حينما شاهدت حلقة فض اعتصامى رابعة العدوية و النهضة تذكرت مقولة أحد التكفيريين الإرهابيين والذى كان متواجد فى إعتصام رابعة وهو يردد مقولة "هنفجر مصر" وهذا بالفعل ما شهده ملايين المصريين على شاشات التليفزيون فى مسلسل الاختيار 2 والذى أثبت بكل الأدلة الموثقة بالفيديو جرائم الإخوان الإرهابية بعد إعتدائهم على أقسام الشرطة فى المحافظات وتدميرهم للكنائس ، بالإضافة إلى رصد فيديوهات لجماعة الإخوان الإرهابية تفضح مخططهم وهم يحرضون على العنف ضد المصريين.

ولعل أبرز مشاهد أدمت قلوبنا كانت إستشهاد الشهيد اللواء محمد مأمور قسم كرداسة ، والذى جسده الفنان أشرف عبد الباقى ، حيث ظل يدافع عن القسم أثناء الهجوم الإرهابى عليه ، حتى لفظ أنفاسه الأخير ، بالإضافة إلى المشهد الذى استفز مشاعر كل المصريين ، حينما قامت الإرهابية المدعوة سامية شنن ، بسحل الشهيد عامر عبد المقصود ، نائب مأمور قسم كرداسة وتعذيبه قبل أن يطلب منها الشراب لتقوم بتقديم مياه النار ليشربها ، حيث يبرز هذا المشهد مدى الحقارة التى وصلت إليها هذه السيدة الإرهابية التى لاتعرف أى شيىء عن الرحمة أو الإنسانية وتنتمى لجماعة إرهابية تدعى انها تدافع عن الدين ، وهذا نموذج بسيط يوضح ان هذه الجماعة الإرهابية ماهم إلا تجار دين استغلوا الدين الإسلامى لأهداف سياسية برىء منها الدين.

كلمات بسيطة ذكرها الفنان مصطفى أبو سريع فى الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 تبرز الخلاصة حينما قال " انا مستعد اموت عشان خاطر مصر بس لما يبقي فيه عدو لكن احنا بنحارب بعض" ، وهذا يؤكد أن هناك العديد من الشباب يدفعون ثمن غسيل عقولهم من جانب قيادات الجماعة الإرهابية والتى لاذت بالفرار أثناء فض اعتصام رابعة وتركت الشباب المغيب المغلوب على أمره لكى يواجه مصير الموت ، حتى أصبحوا كبش فداء لأعمالهم الإرهابية، وهذا ما شاهدناه بالفعل فى الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار فى مشهد لأحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية حينما قام بالهروب من الإعتصام وترك الشباب وحدهم، كما ان هذه المقولة تؤكد أيضا أننا جميعا كمصريين نرفض الاقتتال الداخلى ، لأن عدونا فى الخارج ، إلا أن جماعة الإخوان الإرهابية نجحت فى أن تجعل من نفسها عدو داخلى لمصر.

ترجمة مسلسل الإختيار 2 باللغة الإنجليزية كان له هدف واضح وهو إرسال رسالة للخارج تكشف زيف أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية والتى تكره مصر والمصريين وتسعى لتحقيق أهدافها السياسية على حساب استغلال الدين واجتذاب الشباب إليها وخداعهم بأنهم يدافعون عن الدين وتطبيق شرع والله والذين هم بعيدين كل البعد عنه ، وهذا ما أظهرته حلقات مسلسل الإختيار 2 حتى الان.

على الرغم من كمية المشاهد الدموية التى عرضتها الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 ، إلا أنها كانت بمثابة كشف واضح للحقائق لجماعة الإخوان الإرهابية والتى أرادت ان تخفيها بكل الوسائل ومحاولتها قلب الحقائق لتزييف الواقع ، ولايستبعد أحد أن تخرج علينا جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم لكى يشككوا فى كل مشاهد العنف والإرهاب التى عرضها مسلسل الإختيار 2 ، لكى تستكمل مسلسل الكذب والتدليس التى تريد أن تمارسه ضد المصريين ، إلا أن الشعب المصرى لديه من الوعى الكامل الذى يجعله يرفض أى محاولات من جانب هذه الجماعة الإرهابية لطمس الحقائق.

ولعل المصريين بعد مشاهدة هذه الحلقة سيكونون على دراية تامة بمن هو عدوهم الحقيقى الذى يحاربهم بالداخل ولايريد لمصر الإستقرار والإزدهار ، وأكبر دليل على ذلك قنوات جماعة الإخوان الإرهابيين وقياداتهم الهاربين فى تركيا ، والذين يبثون كل يوم على شاشاتهم البغيضة سموم ضد مصر وينشرون الشائعات فى البلد لخلق حالة من الفوضى والبلبلة.

وبعد انتهاء الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 قولت لنفسى ماذا لو كانت هذه الجماعة الإرهابية استمرت فى حكم مصر ، وما الذى كانت ستفعله مع كل من يعارض سياساتها الخاطئة والتى كادت أن تذهب بمصر إلى الهاوية ، حيث كانت مصر ستتحول إلى ساحة حرب أهلية ، إلا أن القوات المسلحة المصرية وعلى رأسها الرئيس السيسى حينما كان وزيرا للدفاع فى ذلك الوقت احتكمت لإرداة المصريين الرافضة لحكم هذه الجماعة الفاشية التى أرادت ان تحكم مصر بإسم الدين ، كما ان المصريين اكتشفوا أكاذيب هذه الجماعة الإرهابية فى النهاية لكى يثبتوا للعالم كله أن مصر الإختيار لكل المصريين الذين يريدون كل الإستقرار والإزدهار لها وليس الخراب والدمار بإسم الدين.