تيسلا تستعرض نسختها الـ بيك أب الجديدة موديل 2022| صور

كشفت شركة تيسلا رائدة صناعة السيارات الكهربائية في وقت سابق عن نسختها "تيسلا سايبر تراك"، و تحديدًا في يوم 22 نوفبر من عام 2019، و كان الظهور الأول لها خلال فعاليات اقيمت خصيصًا بولاية كاليفورنيا الامريكية، و قد أحدثت تلك المركبة ضجة كبيرة بسبب تصميمها المختلف و المميز، و الي جاء بملامح حادة و بمقدمة مدببة، بجانب مواصفاتها الدخلية و التجهيزات المقدمة.

و يبدو أن تيسلا واصلت المهام عبر اصدار جديد كليًا يحمل لمسات الـ"بيك أب"، حيث كشفت عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجرام TESLAMOTORS، عن تلك النسخة القوية و التي جاءت باطلالة كبيرة الحجم، مع مفهوم رباعي الأبواب، و تصميم هيكلي بشكل هرمي مائل، مع عجلات كبيرة ذات نقشات بجودة حفر عالية، تمنحها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة.

كما دعمت النسخة الجديدة من تيسلا بجنوط معدنية سوداء، و مصابيح أمامية تخلق هالة من الأنوار، و لكنها جاءت بمفهوم عرضي متصل، يتخد الناحية الامامية و الجانبية، بالاضافة إلى صادم امامية باللون الأسود، و لمسات هندسية تزين اعلى منطقة العجلات، و عتبات جانبية بارزة مع زوايا فولازية.

أما عن قدرات "تيسلا سايبر تراك" فهي تأتي يمتسع خلفي يقدر بـ 1.98 متر، بينما تستطيع ان تنقل حمولة تزن 1.589 كيلوجرام، كما يمكنها جر حمولة تصل إلى 6300 كيلوجرام، و تأتي هذه النسخة بعدة خيارت فنية جميعها يعتمد على تكنولوجيا الدفع الكهربائي، حيث زودت بمحرك قوي يجعلها تصل من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية تصل إلى 6.5 ثانية فقط.

كما زودت ببطاريات كهربائية تسمح لها بقطع مسافات تقدر بـ 402 خلال الشحنة الواحدة، و تقدم أيضًا بنسخة عالية التجهيزات تستمد قوتها عبر 3 محركات كهربائية، معتمدة على نظام الدفع الكلي للعجلات، و بهذه القدرات الفنية تستطيع هذا النسخة أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة تقرب إلى 100 كم، خلال 2.9 ثانية فقط.

و من المتوقع أن تبدأ أسعار شاحنة تسلا بقيمة قدرها 39 ألف دولار، بينما النسخة عالية التجهيز صاحبة الـ3 محركات بقيمة تبدأ من 69.900 دولار.