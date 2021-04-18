إلى متى يستمر نزيف السكة الحديد؟.. حزن برلماني بعد حادث قطار القليوبية.. علاء عابد: تشكيل لجنة للوقوف على الأسباب.. وآية مدني: ضبط أداء المنظومة لحماية أرواح المصريين

“نقل البرلمان” تشكل لجنة مصغرة لكتابة تقرير عن حادث قطار القليوبية

آية مدني تطالب بضبط أداء منظومة السكة الحديد لحماية أرواح المصريين

محمد زين الدين: منظومة القوى البشرية داخل قطاع السكك الحديدية تحتاج لإعادة تقييم



شهدت محافظة القليوبية حادثا مأساويا اليوم حيث انقلب قطار القاهرة المنصورة عند مدخل بنها ، نتيجة خروج عدد من العربات عن القضبان ما تسبب في وقوع عدد من الوفيات والإصابات.



اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قال إنه تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف و سيارة دفاع مدنى للمشاركة فى نقل المصابين جراء وقوع حادث انقلاب قطار القاهرة / المنصورة بمنطقة سندنهور بمحافظة القليوبية.

وأكد المحافظ على رفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى لاستقبال حالات المصابين بكافة مستشفيات المحافظة.



وأضاف أنه تم التنسيق مع جامعة المنوفية لرفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجامعة لاستقبال الحالات، مشيرا الى أن كل إمكانيات المحافظة مسخرة للمساهمة في تقديم الدعم اللازم لإنقاذ حياة المواطنين.



كما وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بتوفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة وتقديم الخدمات العلاجية على أكمل وجه للمصابين فى حالة استقبالهم بمستشفيات المحافظة، مشددا على ضرورة توفير جميع الأدوية والمستلزمات و أرصدة بنك الدم من المخزون الإستراتيجي للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.

وعبر نواب البرلمان عن استيائهم بسبب تكرار هذه الحوادث، والتي تتسبب في زيادة أوجاع المصريين، مطالبين بإعادة تقييم للمنظومة وتطويرها بشكل كامل.



وتتابع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد ، حادث انقلاب قطار طوخ رقم ٩٤٩ المنصورة- القاهرة الذي وقع اليوم لسرعة رفع العربات المقلوبة ونقل المصابيين للمستشفيات كما تتابع اللجنة مع قيادات وزارة النقل والسكة الحديد ووزارة الصحة تطورات الحادث.



وأعلن النائب علاء عابد رئيس اللجنة، أنه تواصل مع نواب القليوبية لمتابعة الحادث وهم النائب عاطف ناصر رئيس لجنة المقترحات والشكاوي أمين محافظة القليوبية والنائب أحمد بدوي نائب الدائرة رئيس لجنة الاتصالات والنائب مصطفى النفيلي والنائب مدحت الكمار والنائب مجدي سيف والنائب اسامة فتحي والنائب عزيز سابق، كما تم التواصل مع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وقيادات السكة الحديد وجار المتابعة للوقوف على أسباب الحادث.

وكشف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب خالد عبد المولي والنائب ايمن عتمان وهي في طريقها لمكان الحادث حاليا لجمع المعلومات وكتابة تقرير مفصل بشأن حادث نقلاب قطار طوخ رقم ٩٤٩ المنصورة- القاهرة.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن منظومة القوى البشرية داخل قطاع السكك الحديدية في مصر تحتاج إلى إعادة تقييم ومراجعة.



جاء ذلك تعقيبا على لمعرفة حادث خروج عربتين من القطار رقم 949 (القاهرة - المنصورة) عن القضبان بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وما ترتب عليه من وجود عدد من المصابين.



وتساءل عضو لجنة النقل بالبرلمان: إلى متى يستمر نزيف الأرواح والخسائر في السكة الحديد؟، مشددا على أهمية قيام اللجان الفنية بكشف الأسباب الحقيقية وراء الحادث.



وشدد زين الدين، على ضرورة الإسراع في محاسبة المقصرين بأشد العقوبات، لافتا إلى أن عقوبات المتسببين في هذه الحوادث لابد وأن تناسب ما ارتكبوه من جريمة في حق أبناء الشعب.

أية مدني تطالب بضبط أداء المنظومة



قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تلقت بمزيد من الحزن والأسى خبر حادث خروج قطار طوخ عن القضبان ما أدى إلى انقلاب عربتين بالقطار وإصابة 103 اشخاص، وفقًا للحصر المبدئي.



وأكدت "مدني" أنه من المؤسف أن نرى 3 حوادث خطيرة للقطارات تتكرر في شهر واحد راح ضحيتها العديد من أبناء الوطن الكادحين وأصيب البعض بإصابات بالغة، مضيفه أنه لابد من ضبط أداء منظومة السكك الحديد تجنبًا لتكرار مثل هذه الحوادث.

وتابعت عضو مجلس النواب : نتمنى الشفاء العاجل للمصابين وندعو الله أن لا يكون هناك وزيادة في أعداد الضحايا سواء كان وفيات أو إصابات، مستكملة "ندعو الله في هذا الشهر المبارك أن يحفظ بلادنا من كل سوء وشر وأن يجنبها شرور الكوارث والحوادث" .

