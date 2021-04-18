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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجيب زاهي زركش الحلقة 6 .. يحيى الفخراني يقرر بيع ممتلكاته والسفر خارج مصر

يحيى الفخرانى
يحيى الفخرانى

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل نجيب زاهي زركش، بتعجب رامز امير من قيام يحيي الفخراني بزيادة مرتبة قبل ان يبدأ في العمل، ولامه أحد أصدقائه برفض الأمر. 

وعلى الجانب الآخر طلب يحيي الفخراني من محمد محمود ان يهتم بالاولاد ولكن دون أن يخبره عنهم شيئا واخبره ان سيبيع جانبا كبيرا من ممتلكاته ويسافرون سويا إلى كل بلاد العالم، وبالفعل اتي بالمحامي وطلب منه ان يبيع كل ممتلكاته ماعدا القصر وتاريخه السينمائي. 

قصة مسلسل يحيي الفخراني تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها.

 وقال الكاتب عبد الرحيم كمال لـ "صدى البلد" أن نجيب زاهي زركش خلطة اجتماعية جديدة، بها كثير من الكوميديا، مؤكدا أنها لم تقدم من قبل، ولا تشبه أى عمل قدمه "الفخراني" من قبل، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، لأن القصة خارجة من روحه. الأبطال المسلسل يشارك في بطولته أنوشكا، وشيرين ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفي وإسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر وإخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال. 

برومو المسلسل 

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "نجيب زاهي زركش" البوستر الرسمي للعمل، تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل 2021، وأيضًا طرح البرومو الرسمي للعمل الذي تخطى ١٠٠ الف مشاهدة عبر فيسبوك. المشاهد الأولى من نجيب زاهي زركش كشف البرومو الرسمي للعمل بعض الملامح البسيطة للمسلسل وظهر خلاله يحيي الفخراني وكأنه يعاني من مجموعة من المشاكل الصعبة بعد فقد زوجته، كما ظهر من خلاله كرجل ثري ويعيش في قصر. 

سر تسمية المسلسل بـ نجيب زاهي زركش 

كشف الكاتب عبد الرحيم كمال عن سر تسمية مسلسل الفنان يحيي الفخراني "نجيب زاهي زركش" بهذا الاسم. وقال عبد الرحيم كمال لـ "صدى البلد" إن الاسم مرتبط بشخصية نجيب وسنه ووضعه الاجتماعي، مؤكدا انه يستخلص أسماء أعماله من الحالة التي تكون عليها الشخصية، لافتا إلى أن الجمهور حينما يشاهد العمل سيعرف لماذا تم تسميته هكذا، مؤكدا أن الاسم مناسب لوضع الشخصية. ضيوف شرف يظهر بالمسلسل مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم الفنانة هالة فاخر.

 تعاون متجدد

 المسلسل هو التعاون الخامس بين يحيى الفخراني والسيناريست عبد الرحيم كمال، والرابع بينه وبين المخرج شادي الفخراني بعد دهشة والخواجة عبد القادر وونوس وكان مسلسل شيخ العرب همام من إخراج حسني صالح. عودة لـ "يحيي الفخراني" مسلسل نجيب زاهي زركش يعود به يحي الفخراني مرة أخرى إلي الدراما بعد فترة من الغياب، وكان آخر أعماله مسلسل بالحجم العائلي، الذي عُرض عام 2018، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه وكان من تأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل.

يحيى الفخراني مسلسل نجيب زاهي زركش هالة فاخر عبد الرحيم كمال

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