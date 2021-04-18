رسالة مفعمة بالتهاني من رئيس البرلمان العربي للرئيس الجيبوتي لهذا السبب

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة فوزه بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 9 أبريل الجاري.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن أمنياته للرئيس عمر جيلة بدوام التوفيق والسداد، مؤكدا دعم البرلمان العربي الكامل للجهود التي يبذلها رئيس جيبوتي لتحقيق التنمية والاستقرار في بلاده.

وأشاد رئيس البرلمان العربي في الوقت ذاته بما حققته جمهورية جيبوتي تحت قيادة الرئيس في العديد من المجالات من أجل بناء دولة عصرية .