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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نهاراً و مثيرة للغبار

صدى البلد

توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً ومائلاً للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وتكون مثيرة للغبار.

وتابعت الأرصاد الإمارتية وفقا لما ذكرته صحيفة الاتحاد أن الرياح ستكون شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأوضح المركز  أن الموج في الخليج العربي يكون خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:59 والمد الثاني عند الساعة 04:29 والجزر الأول عند الساعة 11:49 والجزر الثاني عند الساعة 21:20.، وفيما يخص بحر عمان يكون الموج خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:05 والمد الثاني عند الساعة 01:18 والجزر الاول عند الساعة 07:56 والجزر الثاني عند الساعة 20:53. 

وجاءت درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً مايلي :"الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 35 21 80  30 دبي 34 22 80 45 الشارقة 33 22 85 40عجمان 33 23 85 45أم القيوين 34 21 85 40رأس الخيمة 33 23 75 40الفجيرة 36 25 60 15العين 36 21 65 25 ليوا 38 20 55 15 الرويس 35 19 75 25 السلع 35 19 80 15 دلما 34 23 75 45 طنب الكبرى 32 23 70 40طنب الصغرى 32 23 70 40أبو موسى 32 23 70 40".

 

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