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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اختارت الشخص اللي تحب تعمل فيه المقلب .. صراخ وصدمة دينا الشربيني في رامز عقله طار

دينا الشربينى
دينا الشربينى

وقعت الفنانة دينا الشربيني ضحية اليوم لمقلب رامز عقله طار المذاع عبر أم بى سى مصر، تقديم الفنان رامز جلال.

إلى أبرز لقطات المقلب.

 دينا الشربينى تختار الشخص الذى تريد تنفيذ مقلب رامز عقله طار فيه..فيديو

دينا الشربينى تتعرض لصدمة فى "رامز عقله طار"

مش هكمل لعب.. إصابة دينا الشربيني فى برنامج رامز عقله طار.. فيديو

صراخ ورعب دينا الشربينى فى برنامج رامز عقله طار.. فيديو

غصب عنها..رامز يدفع دينا الشربينى من ارتفاع 13 متر داخل حمام السباحة

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