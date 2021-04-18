اختارت الشخص اللي تحب تعمل فيه المقلب .. صراخ وصدمة دينا الشربيني في رامز عقله طار
وقعت الفنانة دينا الشربيني ضحية اليوم لمقلب رامز عقله طار المذاع عبر أم بى سى مصر، تقديم الفنان رامز جلال.
إلى أبرز لقطات المقلب.
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