استعدادا لانطلاق القمة.. حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادا لخوض لقاء القمة أمام الأهلي، والمقرر له في التاسعة والنصف مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.



كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بعد تناول وجبة الإفطار، شرح خلالها بعض الأمور الفنية لتطبيقها في المباراة.



يدخل الزمالك لقاء القمة اليوم محتلا صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة في حين يحتل الفريق المنافس المركز الرابع بجدول المسابقة برصيد 27 نقطة.

