استعدادا لانطلاق القمة.. حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة
وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادا لخوض لقاء القمة أمام الأهلي، والمقرر له في التاسعة والنصف مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بعد تناول وجبة الإفطار، شرح خلالها بعض الأمور الفنية لتطبيقها في المباراة.
يدخل الزمالك لقاء القمة اليوم محتلا صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة في حين يحتل الفريق المنافس المركز الرابع بجدول المسابقة برصيد 27 نقطة.