سوزان نجم الدين: دموعي خلصت على سوريا وولادي.. وفرحت في خسارة ترامب

أكدت الفنانة سوزان نجم الدين، أنها مرت في الـ10 سنوات الأخيرة بحالة حزن وبكاء وصعاب وآلام وحرمان كبير بسبب عدم تمكنها من رؤية أولادها وأحداث سوريا، متابعًة: "دموعي خلصت في أخر 10 سنين.. وأخر مرة دمعت أما شوفت ولادي".

وردت خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، عن سبب عدم رؤية أولادها لـ 5 سنوات، مؤكدة أنه بسبب دونالد ترمب، لانه شخص مغرور ولم يحس بالإنسان والمواطن وهو شخص عنصري، قائلة: "فرحت بعد خسارته للانتخابات الأمريكية، وهو سبب انتشار كورونا في أمريكا لأنه اهتم بالاقتصاد، وقولتله روح بلا رجعه".

وأشارت إلى أنها صنعت كل الحيل للذهاب لسوريا لرؤية أولادها إلا أن جميع المحاولات فشلت، معقبة: "إحساسي لمنعي من رؤية أولادي قاسي وحرماني من ولادي صعب ومكونتش قادرة أضم ولادي".