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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: ارتفاع إصابات حادث قطار طوخ لـ 120 حالة

صدى البلد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عدد إصابات قطار طوخ تخطى 120 إصابة، إضافة إلى وجود عدد من الوفيات سيعلن عنها بعد قليل.

 

ومن جانبه قال محمود حافظ، مراسل قناة صدى البلد، إن عمليات رفع عربات قطار طوخ التي انقلبت جارية الآن.

 

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد تواجد جميع الفنيين المعنيين من هيئة السكة الحديد لتنفيذ عمليات رفع عربات القطار، لاستئناف الحركة على خط السكة الحديد.

 

وتوقع تقليل عدد الرحلات على خط “بنها – القاهرة” خلال الساعات المقبلة حتى يتم الانتهاء من كافة الإصلاحات اللازمة.

 

وأكد أن محافظة القليوبية وفرت سيارات لنقل ركاب القطار إلى مدنهم.

أحمد موسى هيئة السكة الحديد قطار طوخ السكة الحديد صدى البلد

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