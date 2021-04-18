متحدث التنمية المحلية يوضح إجراءات الوزارة بشأن حادث قطار طوخ بالقليوبية



قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إن وزير التنمية المحلية قام بالتواصل مع محافظ القليوبية فور وقوع حادث قطار طوخ ووجه برفع حالة الطوارئ في المستشفيات .

وأضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الان " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز": أننا قمنا بالتنسيق مع المحافظات المجاورة لمحافظة القليوبية لسرعة توجه الدعم للمصابين ولمواجهة أضرار حادث القطار من خلال توفير جميع الإمكانيات اللازمة للمستشفيات .

وأوضح خالد قاسم ، أن وزير التنمية المحلية وجه بتوفير كافة المواصلات لمواطنين القليوبية والمحافظات المجاورة لنقل المواطنين وتسهيل حركتهم بدلا من القطار الذى قام بالحدث وهذا لمنع حدوث تكدسات في منطقة الحادث .