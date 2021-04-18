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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد محمود عبد العزيز في احدث ظهور

محمد محمود عبد العزيز يشارك صورة من كواليس الاختيار 2

محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز و كريم عبد العزيز و بيتر ميمي

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز صورة جديدة له وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

‬‏ونشر محمد محمود عبد العزيز صورة له مع بيتر ميمي و كريم عبد العزيز و علق قائلا :" صورة من كواليس الاختيار 2 " 
 

ويشارك محمد محمود عبد العزيز في بطولة  مسلسل "قصر النيل" مع كل من ريهام عبد الغفور للمرة الثانية بعد النجاح الكبير لمسلسل زي الشمس، وأحمد مجدي والفنان الكبير صلاح عبد الله وصبري فواز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي ودينا الشربيني  ومهندس الديكور كارم محمود، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل أمين بوحافة الذي تعاون مع الشركة في عدد كبير من الأعمال.

 

وتدور أحداث العمل في ستينات القرن الماضي في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة كبيرة نعيش مراحل حل لغزها.

 

وبنى فريق العمل، ديكورا خاصا له، حيث أنه يدور في مرحلة زمنية مر عليها ما يقرب من 60 عاما، واستعان مدير تصوير العمل، هيثم حسني، بالعديد من الوسائل التقنية التي تجعل الصورة تنتمي لزمن الأحداث.

الفنان محمد محمود عبد العزيز كريم عبد العزيز كواليس أحدث ظهور كواليس الاختيار

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