تركيا تسجل أعلى معدل وفيات يومية بكورونا

منذ بدء الجائحة

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل أعلى معدل وفيات يومية بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، بواقع 318 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 55802، مقابل 62606 السبت، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4268447.

كما أعلنت الوزارة شفاء 43856 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 3687590 شخصا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

ووفقا لإحصاء وكالة "رويترز"، تحتل تركيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات اليومية استنادا لمتوسط 7 أيام.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، تشديد الإجراءات الاحترازية وفرض الإغلاق الجزئي خلال أول أسبوعين من شهر رمضان لاحتواء انتشار الفيروس.