برلماني: تعرف على تاريخك وتراثك وافتخر به أمام العالم

قال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، إن الحضارة المصرية القديمة، تحظى بشغف وانبهار الملايين حول العالم أجمع، منوها إلى أن مصر تمتلك تاريخا عريقا وهو امر يجعلنا نزداد فخرا بأننا أحفاد بناة هذه الحضارة العظيمة.



جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتراث الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، لافتا في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أنه من الضروري أن يعلم المواطن تاريخه وتراثه ويفتخر به امام الجميع.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر من الدول الكبيرة التي تمتلك أكثر من ثلث آثار العالم، وهو الأمر الذي يستلزم عمل الدعاية اللازمة والكافية لهذه الآثار والترويج لها خارجيا بشكل كبير.

يوم التراث العالمي



ويوافق أمس الاحد 18 ابريل من كل عام ، احتفال العالم بيوم التراث العالمي ، والتي اطلقته منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة ، وذلك للحفاظ على الإرث الإنساني العالمي .

واحتفلت وزارة السياحة و الاثار المصرية ، عبر مشاركتها افتتاح قاعة المومياوات الملكية ، بالمتحف القومي للحضارة الواقع في مدينة الفسطاط بالقاهرة .

وشهدت أروقة المتحف القومي للحضارة احتفالية، عبر تقديم معزوفات على يد فنانين ، ليسعد بها زائرو المتحف ، ورسالة للعالم بالحفاظ على التراث العالمي .