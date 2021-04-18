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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. سقوط جفن مدونة شهيرة بسبب البوتوكس| فيديو

بوتوكس
بوتوكس

انتقلت مؤثرة أمريكية إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة تجربتها السيئة مع حقن البوتوكس بعدما أصابها نوع من الشلل وسقط جفنها.

قامت ويتني بوها من شيكاغو، بتوثيق تجربتها على صفحتها في Instagram وTikTok بعد إجراء حقن البوتوكس.

فقد وقعت مبتكرة مدونة somethingwhitty ضحية لتدلي الجفن، وهو اضطراب ينتج عن شلل العضلات ويتسبب في سقوط أو تدلي الجفن العلوي.

يمكن أن تؤثر الحالة على عين واحدة أو كلتا العينين، ففي حالة ويتني تسبب التدلي في ظهور عينها اليسرى أصغر وساقطة على وجهها، بينما بدت عينها اليمنى أوسع وأعلى.

أوضحت ويتني وضعها في سلسلة من القصص على Instagram، قالت فيها بأنها لاحظت بعد علاج البوتوكس أن حاجبها الأيسر أقل من الأخر.

فاتصلت بالطبيب الذي حقنها، وطلب منها العودة لإصلاح المشكلة،ومع ذلك لاحظت بعد عودتها أن عينها اليسرى تزداد سوءًا وأن الجفن قد تدلى تمامًا.

نظرًا لأنه لا يمكن إذابة البوتوكس على عكس السيليكون، فقد طلب الأطباء من ويتني انتظاره حتى ينتهي، وقالت: "أخبروني أن سبب في تدلي الجفون هو حقن البوتوكس في المكان الخطأ أو في العضلات الخطأ".

وقد أخبرها جراح التجميل بأنه لم يرَ قط تدليًا في العين أسوأ مما حدث لعيني، لذلك قالت بأنه لا يمكنها العودة إلى نفس الشخص للحقن.

وفي غضون 3 أسابيع، بدأت ويتني في رؤية تحسن في حالتها. ومع ذلك، أشارت ويتني إلى أن التأثيرات الكاملة لن تختفي حتى تنحسر جولتها الحالية من البوتوكس تمامًا.

يقول الدكتور «إياد حرب» استشاري جراحة التجميل في عيادة OMNIYA، أن تدلي الجفون هو أحد الآثار الجانبية المؤسفة والأكثر دراماتيكية لحقن توكسين البوتولينوم في الثلث العلوي من الوجه.

ويعد هذا نتيجة لانتقال توكسين البوتولينوم، الذي يعمل على شل العضلات، إلى العضلة الرافعة للجفن العلوي، وهي العضلة المسؤولة في المقام الأول عن ارتفاع الجفن العلوي".

تقع هذه العضلة في عمق الجفن نفسه ولا ينبغي عادةً استهدافها أو تأثرها بسموم البوتولينوم، إذا أصيبت هذه العضلة بالشلل، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الجفن وتدليته.

https://vm.tiktok.com/ZMeHKt5Mw/

بوتوكس

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بوتوكس العين طبيب الشلل جراحة مشكلة أمريكية وسائل التواصل الإجتماعي الطب تجميل أخبار الترفيه اخبار المنوعات

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