عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقارير استخباراتية: إيران تبني هياكل جديدة في مجمع بارشين لتطوير الصواريخ النووية

إيران تبني هياكل
إيران تبني هياكل جديدة في مجمع بارشين لتطوير الصواريخ

أفادت شركة إنتل لاب الاستخباراتية أن إيران قامت ببناء أربعة مبانٍ جديدة في مجمع بارشين العسكري الواقع بالقرب من طهران في الأشهر الأخيرة، مستشهدة بصور الأقمار الصناعية الأخيرة للمنشأة التي صنعتها شركة ماكسار تكنولوجيز.

في عام 2015 ، اشتبه في احتمال استخدام المنشأة في أبحاث الأسلحة النووية، لكن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة المدير العام ونائب المدير العام للضمانات لم تجد أي دليل قوي يدعم هذه التكهنات.

ووفقًا للشركة، فقد ظهر أساس بلاطة خرسانية وحفارة وهيكلين خرسانيين بطول 12 × 12 مترًا بالقرب من منصة إطلاق الصواريخ في المجمع. 

ويتم فصل الهيكلين الخرسانيين في الوسط عن البقية بواسطة أربعة حواجز أرضية عالية، والتي تُستخدم عادةً لصرف موجات الانفجار عن الانفجارات.

وتم التقاط الصور في 4 مارس ، مع الإبلاغ عن أحدث الإضافات للمجمع في نوفمبر 2020. 

وأظهرت صور الأقمار الصناعية من ذلك الحين أن عددًا من المباني المرتفعة المحاطة بجدران عالية الانفجار قد تم تشييدها مؤخرًا.
وزعم مختبر إنتل أن نشاط البناء في مجمع بارشين العسكري ، والذي يمكن رؤيته في وقت مبكر من عام 2018 ، `` على الأرجح '' مرتبط ببرنامج الصواريخ الباليستية في البلاد. في الوقت نفسه ، اقترحت الشركة أن تورط المنشأة في الأنشطة النووية ، في انتهاك للاتفاق النووي الإيراني البائد حاليًا ، لا يمكن استبعاده تمامًا.

وبالعودة إلى عام 2015، اتُهم المجمع العسكري باستضافة أبحاث متعلقة بالأسلحة النووية، على الرغم من نفي طهران بشدة مشاركتها في مثل هذه الأنشطة. 

وبحثت بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المزاعم وزارت إيران، لكنها لم تجد أي دليل يدعم هذه الاتهامات. 

وبدورها، أصرت إيران مرارًا وتكرارًا على أن تطوير الأسلحة النووية واستخدامها يتعارض مع الإسلام ، دينها الرسمي.

انفجار صواريخ ايران برنامج إطلاق العسكري الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصواريخ الباليستية الاقمار الصناعية الاسلحة النووية انفجارات نووي الوكالة الدولية

موضوعات متعلقة

لافروف: الولايات المتحدة غير راغبة في التخلي عن "المسار المعيب" نحو الهيمنة العالمية

البيت الأبيض ينفي خروج محادثات إيران النووية عن مسارها بسبب حادث نطنز

تحسبا لوقوع أعمال شغب.. نشر قوات إضافية من الحرس الوطني في مينيابوليس

ترشيحاتنا

القمة 121.. الشحات يرفض هدية السولية.. والزمالك يتكتل في الدفاع أول 15 دقيقة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعادل مع خيتافي في الشوط الأول

أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطار طوخ

فيديوجراف.. تعليق وزير النقل على نوم شاب فوق قضبان السكة الحديد

بلينكين: تحقيق وعد بايدن باستقبال الأعداد الهائلة للاجئين "أمر مستحيل"

الأهلي يكشر عن أنيابه ويهدد مرمى الزمالك في الدقيقة الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاملا رسائل من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة .. جولة لوزير الخارجية بدول إفريقية

المجلس الأعلى للإعلام يجري تحقيقا عاجلا مع المسئولين عن مسلسل الطاووس

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية علي فيديو شهيد شمال سيناء

وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فى حادث قطار طوخ

عاجل.. انقلاب قطار القاهرة / المنصورة في بنها

خلي بالك.. وقف صرف معاشك فى هذه الحالات طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

عمليات وجراحة.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة بعد انقلاب سيارته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ