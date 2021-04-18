يواجه تشيلسي.. ليستر سيتي يفوز على ساوثهمبتون ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل نادي ليستر سيتي لنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي “FA CUP” وذلك بفوزه على ساوثهمبتون بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي للمسابقة.

واستطاع النيجيري كيليتشي إيهانتشو، تسجيل هدف المباراة الوحيد لفريقه ليستر في الدقيقة 55، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها جيمي فاردي من الجهة اليسرى، ليرسل فريقه للمباراة النهائية.

وسيواجه ليستر سيتي في المباراة النهائية، فريق تشيلسي والذي سبقه للدور النهائي، بعد فوزه أمس السبت على مانشستر سيتي بهدف نظيف، أحرزه لاعبنا العربي المغربي حكيم زياش.

وستقام مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي وليستر سيتي، يوم 15 مايو، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.