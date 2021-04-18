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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل موسى الحلقة السادسة.. محمد رمضان يهرب من الإنجليز وينتقم لشقيقته

محمد رمضان
محمد رمضان

عرضت قناة dmc الفضائية، سادس حلقات مسلسل موسى، لـ محمد رمضان، وسمية الخشاب، وشهدت الحلقة تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها.

 ملخص أحداث الحلقة السادسة لـ مسلسل موسى: بدأت أحداث الحلقة السادسة لمسلسل موسى (محمد رمضان)، بذهابه إلى معسكر الإنجليز والتسلل إليه وسرقة ما به ثم تفجيره، ثم يذهب الضابط الإنجليزي إلى شداد (رياض الخولي) ويبحث معه خطة للقبض على موسى، ويخبره شداد بصعوبة الموقف لأن الجبل ليس سهلا ولا يعلم طرقه إلا المطاريد، فتدخل زوجته (عبير صبري) وتخبره بأن الحل في يد حبيبة موسى نجاة (تارا عماد). ويذهب موسى لمقابلة نجاة بالفعل لكنه يهرب من كمين الإنجليز له، كما يذهب موسى أيضا لتهديد زوج شقيقته مسعد (حمدي الوزير) بعدما قام الأخير باتهام زوجته شفيقة (هبة مجدي الزنا)، فينتقم منه.

 مواعيد عرض مسلسل موسى 

وتعرض قناة dmc الفضائية، مسلسل موسى، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والإعادة الحادية عشرة والنصف مساء، والحادية عشرة ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة dmc دراما، في تمام الثامنة مساء، والإعادة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والسابعة صباحا، والواحدة ظهرا. 

كما يتم عرض مسلسل موسى، عبر قناة art حكايات 1، في تمام الحادية عشرة مساء، والإعادة السادسة صباحا، والثانية ظهرا، إضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 2، الواحدة بعد منتصف الليل، والإعادة في التاسعة صباحا، والخامسة مساءا. 

أبطال مسلسل موسى مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

محمد رمضان قناة dmc الفضائية مسلسل موسى سمية الخشاب رمضان

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