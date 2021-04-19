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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحان التجريبي الثاني غدا

بروفة امتحانات الثانوية
بروفة امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يشهد غدا الثلاثاء ثاني بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، ان طلاب الثانوية العامة عليهم التوجه إلى مدارسهم لأداء امتحان تجريبي ثاني ، مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي تضمن عدم انتشار فيروس كورونا .

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البروفة نجحت .. التعليم تعلن نتيجة الامتحانات التجريبية لطلبة الثانوية العامة اليوم

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان الهدف من الامتحان التجريبي الثاني المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة غدا الثلاثاء 20 ابريل 2021 ، هو الدخول على منصة الامتحانات المركزية على السحابة الالكترونية من خلال الرابط  assessment.ekb.eg بواسطة الواي فاي  وخطوط الربط للمدرسة فقط .
أهداف بروفة امتحانات الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التعليم أن الهدف من بروفة امتحانات الثانوية العامة بشكل عام ، هو ضبط الاعدادات الخاصة بالاجهزة ، وتحديث منظومة التابلت ، وقياس تغطية الـ 4G ، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الالكترونية

وأكدت الوزارة أنه سيتم عقد الامتحان التجريبي الثاني غدا من الساعة 10:30 صباحا حتى 1 ظهرا

أرقام الدعم الفني المنوط بتلقي استفسارات الطلاب

وقالت وزارة التربية والتعليم : للدعم الفني في حالة وجود استفسارات تخص اسم المستخدم وكلمة المرور الاتصال على الخط الساخن 19368 ، او الواتس اب على رقم 01148970610

وعبر وزير التربية والتعليم عن استياءه من قيام البعض بتعمد الترويج لفكرة فشل بروفة امتحانات الثانوية العامة وتصدير الشكاوى على السوشيال ميديا ، حيث قال :  لا داعى لنشر مشاكل فردية واستنتاج شئ  بدون اى منطق او معلومات ، مؤكداً أن الهدف هو رصد المشكلة وتقديمها للوزارة على القنوات الرسمية للوزارة ، وليس على السوشيال ميديا والواتساب.

وطالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر السوشيال ميديا؛ التي تروج لفشل بروفة امتحانات الثانوية العامة اليوم لدى الطلاب. 
وحذر وزير التربية والتعليم من جروبات “فيس بوك”، مؤكدا أنها ليست مرجعا لتقييم الوضع، والوزارة لديها غرف عمليات ترصد ما يحدث بجميع المدارس. 

وناشد الوزير بالتوقف عن القيل والقال وتتبع أسلوب علمي بعيدا عن مهاترات فيس بوك.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته “أتمنى أن نتوقف عن القيل والقال، ونلتزم بمتابعة البيانات والأرقام الرسمية، فنحن نعلم جيدا ما يحدث على الارض ولا نحتاج للكلام على السوشيال ميديا ، ولكن نحتاج ابلاغ اي معلومات الى غرف العمليات فقط وليس لوسائل التواصل الاجتماعي”.

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