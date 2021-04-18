الجماهير تدعم الأهلي أمام الزمالك في القمة 121

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي دعما المارد الأحمر أمام الزمالك في مباراة القمة 121 .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏حلق عالى يا نسر الأهلى" و "‏ان شاء الله الاهلي يغير مود اليوم ده معاك يا اهلي ".



وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدا حادث قطار طوخ في مباراة الأهلي والزمالك المقامة باستاد القاهرة الدولى ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

ويخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

علي لطفي في حراسة المرمي وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامي ربيعه وأيمن اشرف وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

بينما جاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبوجبل وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد وسيف الدين الجزيري.