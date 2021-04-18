سوزان نجم الدين تريند علي تويتر بعد تصريحات الزواج مقابل طيارات خاصة

تصدرت الفنانة سوزان نجم الدين، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد عرض تصريحاتها في برنامج "شيخ الحارة" مع المخرجة إيناس الدغيدي.



أكدت الفنانة سوزان نجم الدين، أنها لم تتعرض للطلاق من زوجها حتى وفاته، وأنها انفصلت هي وزوجها بسبب اختلاف الآراء السياسية وظروف أخرى، كما أنها وحتى وفاته كانت على ذمته، معلنة أنها ورثت من زوجها في أمريكا وسوريا.



وأوضحت سوزان خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها لم تستمر في حب حبيبها الأول أيمن زيدان رغم زواجها لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن الحب يتحول للاحترام بعد السنوات، وأنه لم يكن متزوجا في هذه الفترة وعدم زواجهما لظروف ما.



وكشفت سوزان نجم الدين، أنها لم تتزوج من أحد رجال الأعمال مقابل الإقامة في دبي أو مصر، متابعة: "تلقيت عروض زواج من رجال أعمال مقابل الحصول على طائرات خاصة أو عمل بقناة ورفضتهم.. وأنا دلوقتي جاهزة للزواج".