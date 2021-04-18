عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوزان نجم الدين تريند علي تويتر بعد تصريحات الزواج مقابل طيارات خاصة

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

تصدرت الفنانة سوزان نجم الدين، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد عرض تصريحاتها في برنامج "شيخ الحارة" مع المخرجة إيناس الدغيدي.


أكدت الفنانة سوزان نجم الدين، أنها لم تتعرض للطلاق من زوجها حتى وفاته، وأنها انفصلت هي وزوجها بسبب اختلاف الآراء السياسية وظروف أخرى، كما أنها وحتى وفاته كانت على ذمته، معلنة أنها ورثت من زوجها في أمريكا وسوريا.


وأوضحت سوزان خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها لم تستمر في حب حبيبها الأول أيمن زيدان رغم زواجها لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن الحب يتحول للاحترام بعد السنوات، وأنه لم يكن متزوجا في هذه الفترة وعدم زواجهما لظروف ما.


وكشفت سوزان نجم الدين، أنها لم تتزوج من أحد رجال الأعمال مقابل الإقامة في دبي أو مصر، متابعة: "تلقيت عروض زواج من رجال أعمال مقابل الحصول على طائرات خاصة أو عمل بقناة ورفضتهم.. وأنا دلوقتي جاهزة للزواج".

ايناس الدغيدى القاهرة والناس سوزان نجم الدين الفنانة سوزان نجم الدين شيخ الحارة والجريئة

ترشيحاتنا

سكان دار مصر الأندلس يشكون تدنى مستوى الخدمات

نصائح من ذهب .. حافظ على سيارتك في 5 خطوات

القمة 121.. الشحات يرفض هدية السولية.. والزمالك يدافع في أول 15 دقيقة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعادل مع خيتافي في الشوط الأول

أمير الكويت يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطار طوخ

فيديوجراف.. تعليق وزير النقل على نوم شاب فوق قضبان السكة الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حاملا رسائل من الرئيس السيسي بشأن سد النهضة .. جولة لوزير الخارجية بدول إفريقية

المجلس الأعلى للإعلام يجري تحقيقا عاجلا مع المسئولين عن مسلسل الطاووس

سقت الضباط ماء نار.. 5 معلومات عن الإرهابية سامية شنن سفاحة كرداسة

أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية علي فيديو شهيد شمال سيناء

وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فى حادث قطار طوخ

عاجل.. انقلاب قطار القاهرة / المنصورة في بنها

خلي بالك.. وقف صرف معاشك فى هذه الحالات طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

عمليات وجراحة.. تطورات الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة بعد انقلاب سيارته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصى يكتب: مصر الاختيار

ثويبة صابر تكتب: حاصد الأرواح يسكن القطار

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (3 )

د. محمد يوسف يكتب: الزراعة الذكية وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية

د. هادي التونسي يكتب: غابة الحب

عمر الغنيمي يكتب: كورونا لا يعرف إلا الحزم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيد العادلى

أنا والأستاذ..!!

د.سالم الكتبي

هل تقع إدارة بايدن في فخ الملالي؟

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «3-3»

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المؤسستية الجديدة

كريمة أبو العينين

مصر الحديثة والرئيس

د.مجدي بدران

أسرار حساسية البعوض

أحمد فرغلى رضوان

لا صوت فوق عودة «شريهان».. وتألق الممثلين

عاطف عبد الستار

رسائل العميقة فى 3 مسلسلات رمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ