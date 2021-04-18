أمسيات شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر، أمسية شعرية أدارها القاص إبراهيم السمري، بحضور شعراء وضيوف النادي، تضمنت عدة قصائد منها "بتسأل لبهجت الدقميري، علامة استفهام لناصر محمود، مكتوب على الجبين لوائل ساليم، البيت الكبير لسيد عبدالستار، الأرض مراية لوائل نصر الدين، السرداب والشياطين لمحمد الهدهد، وختاما قصة قصيرة بعنوان "غدر" للقاص إبراهيم السمري.

كما عقد نادي الأدب ببيت ثقافة القلج، أمسية شعرية أدارتها الشاعرة منى الغريب، بحضور شعراء وضيوف النادي، تضمنت عدة قصائد منها "سجين" لمحمد بحيري، "ايه اللي فضلي" ليامنة رفعت، "كتاب مخفي" لخالد الطيب، "لحظة حياة" لمنى الغريب، وختاما "المسحراتي" لسيد مرسي.

نظم نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر، أمسية أدبية بعنوان "الأعمال الشعرية للشاعر محمد السيد إسماعيل" بحضور أعضاء النادي والشعراء الضيوف، أدارها الصحفي مجدي صالح نائب تحرير جريدة الأسبوع، بدأ حديثه بأن إسماعيل صدر له عدة دوايين منها "كائنات في إنتظار البعث، والكلام الذي يقترب، وإستشراق إقامة ماضية، وتدريبات يومية، قيامة الماء" بالإضافة للعديد من الأعمال النقدية والمسرحية، ويغلب علي أعماله إهتمامه بالقضايا العامة.

كما للشاعر القدرة علي توظيف التراث والأساطير الشعبية المحلية والعالمية، ويتميز اسلوبه بالإيجاز والتكثيف، وأضاف أحمد نصر شاعر العربية بأن إسماعيل له بعض القصائد الطويلة التي أعتمد فيها علي عناصر الطبيعة كالماء والأرض والنار ويظهر ذلك في قصيدة بعنوان "قيامة الماء" التي شملت ديوانا كاملاً.

أقام نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة الطفل، محاضرة بعنوان "كيفية عمل عرض تقديمي باستخدام البوربوينت" وذلك لمجموعة من موظفي القصر، تضمنت المحاضرة طريقة فتح برنامج البوربوينت وهو أحد تطبيقات مايكروسوفت أوفيس، ويتيح إمكانية إرفاق الصور والنصوص والأصوات والمؤثرات الحركية إلى مشروعك، كما تم شرح كيفية التعامل مع حذف أو إضافة الشرائح وكيفية عمل خلفيات لها، بجانب محاضرة بنادي العلوم لشرح لنموذج مصغر عن كيفية توليد الطاقة الكهربائية من الرياح، إضافة لمعرض رسوم أطفال نتاج الورش السابق تنفيذها خلال الفترات السابقة، في إطار النشاط أونلاين قدم قسم المكتبات بالفرع مراجعة لكتاب "لأ بطعم الفلامنكو" تأليف د. محمد طه، بصوت رحاب عوني، وقراءة في كتاب "كيف تكسب الأخرين" تأليف عاطف عمارة، بصوت آريج إسلام، وشخصية ومعلومة "العقاد" بصوت هبة عبدالرؤوف، بينما أعد قسم الفنون التشكيلية بالفرع محاضرة بعنوان "فان جوخ الفنان البائس" بصوت ياسر فريد، كما أعد كل من قصر ثقافة القناطر الخيرية ومكتبة كفر طحلة ورشة عمل فانوس وزينة رمضان.