عبد الواحد السيد وعواد يساندان الزمالك في القمة

تواجد عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق ومحمد عواد حارس الفريق الحالي في مقصورة ملعب ستاد القاهرة الدولي من أجل مؤازرة الفريق الابيض في مواجهة الأهلي المقرر اقامتها اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري .



ويقود المباراة تحكيميا محمود البنا حكم ساحة ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، ومحمد معروف حكم رابع، ومحمد عادل حكما للفيديو، ,محمود عاشور حكم مساعد للفيديو.



يدخل الزمالك لقاء القمة اليوم محتلا صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة في حين يحتل الفريق المنافس المركز الرابع بجدول المسابقة برصيد 27 نقطة.