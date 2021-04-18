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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القمة 121.. الشحات يرفض هدية السولية.. والزمالك يدافع في أول 15 دقيقة

محمد شريف
محمد شريف

انتهت أحداث ١٥ دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك في القمة ١٢١، بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا.

 

شن الأهلي هجوم في الدقيقة الأولى من عمر المباراة ووصل لمرمى جنش حارس مرمى الزمالك وسدد ومرر السولية كرة في الدقيقة الأولى داخل منطقة الجزاء وسددها محمد شريف وخطفت قلوب الجماهير الحمراء.

 

دخل الأهلي منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة ٨ من عمر المباراة مرة أخرى وكاد أن يسجل الهدف الأول عن طريق حسين الشحات الذي توجه أمام جنش ولكن تدخل محمود علاء ومنع تسديدة لاعب الأهلي.

 

في الدقيقة ١٢ مرر عمر السولية كرة مميزة داخل منطقة الجزاء لصالح حسين الشحات ولكن رفض الهدية واستلم الكرة بطريقة غريبة لتخرج بعيداََ عن المرمى.

 

ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

علي لطفي في حراسة المرمي
وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامي ربيعه وأيمن اشرف وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف .

 

ويضم تشكيل الزمالك كلا من : 
حراسة المرمى :  محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق  شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : مروان حمدي

الأهلى الزمالك أخبار النادي الأهلي الدوري المصري

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