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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعادل مع خيتافي في الشوط الأول

صدى البلد

خيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي ريال مدريد وخيتافي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

ريال مدريد استطاع هز شباك خيتافي في الدقيقة السابعة عن طريق ماريانو دياز، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بعد التأكد من تقنية الفيديو.

ريال مدريد كان الأخطر في أحداث الشوط الأول، لكن سوريا حارس مرمى خيتافي حرم لاعبو الميرنجي من هز شباكه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألفارو أودريازولا - إيدير ميليتاو - تشوست - مارسيلو

خط الوسط: لوكا مودريتش - فرانشيسكو إيسكو - ماركوس أسينسيو - رودريجو جويس - فينسيوس جونيور

خط الهجوم: ماريانو دياز


ويغيب عن ريال مدريد كل من سيرجيو راموس ورافاييل فاران وإيدين هازارد وداني كارفخال ولوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي بسبب الإصابة، وكاسيميرو وناتشو فيرنانديز بسبب الإيقاف، وفالفيردي بسبب مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا، فيما يجلس توني كروس وكريم بنزيما على مقاعد البدلاء.

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