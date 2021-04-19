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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل أوقاف الشرقية: لا مسابقات خلال شهر رمضان والالتزام بتعليمات الوزارة شرط استمرار فتح المساجد .. شاهد

الدكتور محمد حامد
الدكتور محمد حامد وكيل مديريه أوقاف الشرقية

التقى صدى البلد، بالدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، حيث تقدم بخالص التهاني القلبية الي القيادة السياسية والي الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم داعيا المولي عز وجل ان يحفظ مصرنا الغالية.

 

وأضاف وكيل مديرية أوقاف الشرقية ان هناك عدد من التعليمات التي أقرتها وزارة الأوقاف لإستقبال المصلين ومن أبرزها الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وبالوقت المحدد لأداء الصلاة.

 

واستكمل الدكتور "محمد حامد" خلال حديثة لموقع صدي البلد انه تقرر عقد غرفة عمليات علي مدار الساعة لمتابعة أداء الصلوات بالمساجد ويتم موافة المديرية عقب كل صلاة بتقرير عن مدى إلتزام المصلين بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد بالمسجد ووجود سجادة الصلاة، وارتداء الكمامة والتباعد بين المصلين.

 

وأشار "حامد" الي انه لا يوجد اي مسابقات رمضانية او اى موائد رمضانية بالمساجد ومحيطها وحظر الاعتكاف وصلاة التهجد بالمساجد وحظر إقامة اى نشاط دعوى من دروس وقوافل بالمساجد بما فى ذلك بين ركعات التراويح وحظر فتح مصلى السيدات ودورات المياه ودور المناسبات بالمساجد باستثناء فتح بعض مصليات السيدات ببعض المساجد بعد توفير واعظة معتمدة لها من الأوقاف.

 

وأضاف ان الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية اصدر تعليمات مشددة بعدم تشغيل مكبرات الصوت الخارجية والاكتفاء بالسماعات الداخلية فقط باستثناء الاذان وخطبة الجمعة فقط وحظر مبردات المياه ورفعها من المساجد وعدم اقامة صلاة الجنازة بالمساجد بل يصلى عليها خارج المساجد.

 

وأكد انه تم التنبيه علي مديري الادارات بمتابعة المساجد وتكثيف المرور عليها والتشديد على تواجد جميع العاملين بمسجدهم والتأكد من الالتزام بالقواعد الاحترازية وذلك لعدم تفشي فيروس كورونا بالإضافة الي التأكد من وجود علامات التباعد والالتزام بالمصلي والكمامة مع كل مصلي.

 

وأستكمل "حامد" انه تم التكليف بمتابعة صلاه التراويح بالمساجد والالتزام بتعلمات الوزارة وخاصة مده الصلاه ورفع تقرير يومي للمديرية والتنبيه علي جميع الائمة بالالتزام بوقت الخطبة والالتزام بموضوعها المحدد من الوزارة والالتزام بتواجد كل مدير بمقر ادارته والتنبيه علي قواعد صلاه التراويح ومنع المسابقات والاحتفالات داخل المسجد وتعقيم المساجد يوميا .

 

وفي النهاية تقدم الدكتور "محمد حامد" بخالص الدعاء لمصر ان يحفظها الله من كل مكروة وسوء والي القيادة السياسية والي الرئيس بدوام النجاح والتوفيق والرقي والي جميع المسلمين بالبركة والرخاء.

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